Как разнообразить вечер с мужем, не выходя из дома

В суете рабочих будней многие забывает и о себе, и о своих любимых. При этом в бесконечной погоне многие дни становятся рутиной. О том, что делать, если вам хочется срочно разнообразить вечера с мужем, в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Соблазн" Кадр из фильма "Соблазн"

Ешь и люби

Видео дня

Одно из главных удовольствий в жизни — еда. Причем к еде слабость питают практически все. Многие устают от однообразной еды или сервисов доставки. Тогда можно выбрать любимое “ресторанное” блюдо и постараться его воспроизвести в домашних условиях. Причем делать это веселее вместе. Выбирайте что-то не очень сложное (пасту, стейк, легкий десерт), закажите заранее продукты, включите расслабленную музыку и постарайтесь вместе приготовить себе ужин. Два бокала вина, вкусное блюдо, приглушенный свет — романтичное настроение не заставит себя ждать.

Танцевать, нельзя скучать

Даже если муж кажется вам самым близким человеком, всегда можно стать еще ближе. Причем сделать это и физически, и морально помогут танцы. Включите чувственную музыку, наденьте смелое платье, начните танцевать сами, а затем пригласите возлюбленного. Попробуйте расслабиться!

Расслабься, дорогой

Что насчет спа-салона в собственном доме? Вам понадобится небольшая комната, кровать, полотенца, шоколад, шампанское, фрукты, свечи. Назначьте мужу время встречи, и предупредите, что будет приятно. Под тихую загадочную музыку пригласите его на массаж. Можете сделать массаж-шейно-воротниковой зоны, уделять внимание рукам, плечам — ему будет очень приятно. Скорее всего, ваш партнер захочет ответить вам взаимностью и предложит ответный массаж. Почему бы не насладиться таким спа-вечером, даже не выходя из дома?

Современные решения

К счастью, сейчас развлечения можно найти повсюду. Попробуйте повторить какой-нибудь веселый челлендж для пар из соцсетей. Причем можно брать танцевальные видео, можно игровые, те, где надо повторить сложные парные движения. Пока будете повторять это, скорее всего, вам будет очень смешно. Только не забудьте снять свои попытки на видео!

Это тебе не игрушки