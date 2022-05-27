Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Девушка изощренно отомстила бросившему ее ради карьеры парню

Lenta.ru

Пользовательница TikTok рассказала, что изощренно отомстила бросившему ее парню. Об этом сообщает The Sun.

Девушка изощренно отомстила бросившему ее ради карьеры парню
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поводом для расставания стало желание ее бывшего парня сконцентрироваться на своей карьере. В отместку девушка стала встречаться с начальником компании, в которой тот работает.

Короткое видео вызвало ожесточенные споры в комментариях. Некоторым пользователям понравилась ее идея. «Жизнь, которую я хочу», — говорится в одном из комментариев. Другие усомнились в ее правоте. Один из критиков написал:

«По крайней мере, он работает. Не вижу в этом ничего плохого. Люди не обязаны оставаться с тобой, он ставит себя на первое место». «Похоже, он принял правильное решение», — считает автор еще одного комментария.

Отвечая подписчикам, девушка начала защищаться. «Тем, кто в комментариях говорит что-то о том, что девушки охотятся за деньгами. Дружочки, я миллионерша, у которой больше сотни сотрудников, — написала она. — Мне что, нужно встречаться с кем-то ниже себя по статусу? Нет уж, спасибо».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители