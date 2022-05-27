Девушка изощренно отомстила бросившему ее ради карьеры парню

Пользовательница TikTok рассказала, что изощренно отомстила бросившему ее парню. Об этом сообщает The Sun.

Поводом для расставания стало желание ее бывшего парня сконцентрироваться на своей карьере. В отместку девушка стала встречаться с начальником компании, в которой тот работает.

Короткое видео вызвало ожесточенные споры в комментариях. Некоторым пользователям понравилась ее идея. «Жизнь, которую я хочу», — говорится в одном из комментариев. Другие усомнились в ее правоте. Один из критиков написал:

«По крайней мере, он работает. Не вижу в этом ничего плохого. Люди не обязаны оставаться с тобой, он ставит себя на первое место». «Похоже, он принял правильное решение», — считает автор еще одного комментария.