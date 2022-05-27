Брак по расчету и по любви: что лучше для женщин?

Брак по расчету – явление не новое. Еще столетия назад с помощью таких союзов решалась судьба не только отдельных семей, но и целых государств. Понятие «брак по расчету» существует и по сей день – конечно, уже немного в другом формате.

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Брак по расчету и по любви: что же все-таки лучше для женщины? Женский тренер Анастасия Степаненко отмечает, что лучше всего совмещать эти два варианта: к браку с любимым мужчиной следует подходить с трезвым расчетом. Женщине нужно четко осознавать, будет ли она счастлива с этим мужчиной, смогут ли они вместе расти, развиваться, достигнет ли она с ним тех вершин, о которых мечтает. А также важно честно ответить самой себе, хватит ли у них с мужчиной денег на счастливую, сытую и комфортную совместную жизнь и будет ли мужчина материально вкладываться в их брак.

«Когда женщина заключает брак по расчету, она не считается со своими чувствами, а это, в свою очередь, может привести ее к связям на стороне. Если ее устроит подобная «двойная жизнь», то брак по расчету для нее – отличный вариант. В любом случае выбор зависит от комфорта самой женщины», – говорит Анастасия Степаненко.

Если кто-то скажет, что вышла замуж только по любви, не верьте!

Это, по словам психолога-аналитика Натальи Кошляковой, возможно исключительно под влиянием всплеска гормонов, когда разум полностью отключен в интересах продолжения рода и все видится в розовом цвете. Такое состояние длится около одного месяца. Если пара находится в отношениях больше времени, то оба уже примеряют друг к другу свои представления о том, какими должны быть партнеры по жизни. Здесь на ситуацию влияют приоритеты.

«Тем, кому важно, чтобы «он на руках носил, все понимал с полуслова», также важно, чтобы муж деньги в семью приносил, но эту установку они рассматривают в последнюю очередь. В браке после того как дама собрала всю необходимую дозу эмоций, возникает вопрос финансирования и быта. А со стороны мужчины это выглядит примерно так: «Она же любви хотела, я продолжаю носить ее на руках. Причем тут деньги и неприбитые полочки?» – делится Наталья Кошлякова.

Плюсы и минусы брака по расчету

Женщина обычно просчитывает три-четыре важных для нее фактора, а остальные по принципу «стерпится – слюбится». Если то, что надо потерпеть, не очень ей неприятно, то брак может просуществовать долго при условии, что она все же дает эмоциональную поддержку мужу и совпадает с его образом идеальной жены. В противном случае мужчина будет искать внимание и ласку на стороне. Минусом в такой ситуации становится эмоциональное состояние женщины, так как для нее внимание партнера – это важная составляющая, отмечает Наталья Кошлякова.

«Плюсом в таком браке является то, что женщине не придется тяжелым трудом зарабатывать деньги себе на жизнь. Она сможет реализовать все свои материальные цели, если мужчина не будет жалеть на нее денег. Тем более что браки по расчету, как правило, более стабильны. Однако и минусы тоже есть. Во-первых, женщина будет материально зависима от мужа, а это дает ему огромную власть над ней. Спустя время мужчина может начать диктовать ей свои условия и ограничивать ее в покупках. Также есть отдельная категория мужчин-садистов, которые умышленно находят себе женщин в затруднительном финансовом положении и предлагают им заключить брак. Цель таких мужчин-тиранов – добиться ситуации, при которой женщина всю жизнь будет от них материально зависима. Еще далеко не все обеспеченные мужчины легко тратят деньги на своих жен. В браке по расчету нет страсти, игры гормонов и ярких чувств», – комментирует Анастасия Степаненко.

Да и просчитать все заранее нельзя, в процессе обязательно появится какой-нибудь раздражающий фактор, который уже не перетерпеть. Тогда брак может сохраниться, но у каждого из супругов будет своя тайная жизнь.

Плюсы и минусы брака по любви

Из плюсов брака по любви Анастасия Степаненко выделяет эмоции, яркие впечатления. В отношениях не скучно, пока бурлят гормоны и пока женщина не считает нужным трезво оценивать их с мужчиной союз. Секс с любимым человеком ярче и доставляет куда больше удовольствия. Также нет ощущения, что ты поступаешь меркантильно, неправильно или что тебя используют.

Но есть и минусы: можно сколько угодно твердить о том, что любовь спасет мир. Но когда чувства и эмоции схлынут (а, как правило, это происходит максимум через три года), женщине придется смотреть на ситуацию трезво. Если к этому моменту они с мужем в браке не успели повысить свое материальное положение до комфортного уровня, то картина, которую женщина увидит, ей совершенно не понравится. Да и сложно любить мужчину, живя с ним, вашими детьми и его родителями на тесной жилплощади, питаясь только гречкой и макаронами и не имея средств, чтобы обеспечить себе и своим детям комфортное существование. Уже спустя полгода такой жизни любовь к мужу бесследно испарится, а взамен придет только ненависть и ощущение тотальной безысходности.

«В браке по любви, где в расчет совершенно не берется материальная составляющая (как в поговорке: «С милым рай и в шалаше»), женщине придется постоянно унижаться перед мужчиной и выпрашивать у него каждую копейку на себя и детей», – говорит Анастасия Степаненко.

Наталья Кошлякова считает, что взаимная любовь действительно творит чудеса с психологически зрелыми людьми, которые понимают особенности друг друга. Тогда сложности воспринимаются как квест, который можно пройти вместе и изменить что-то к лучшему. Но это редкое совпадение, к сожалению. В основном «по любви» – это совпадение эмоциональных предпочтений и еще один-два фактора, что очень мало для стабильной и многофункциональной жизни в семье. Повезло тем, у кого на интуитивном уровне при выборе партнера совпали хотя бы пять-шесть факторов.

Как сделать, чтобы любовь не уходила?

Поддерживать чувства в пиковом состоянии невозможно, иначе это будет уже плато. Наталья Кошлякова называет три основных фактора:

Принятие особенностей партнера. Не пытайтесь переделать его под свое представление о том, как должно быть. Это нарушает личные границы партнера. Не можете смириться – расходитесь. Подтверждайте значимость поступков и достижений. Партнеры часто обесценивают действия друг друга. Это точно убивает отношения. Совершайте маленькие, но регулярные романтические поступки. Иногда СМС с понятными только вам двоим словами делают больше, чем крутые подарки, хотя их тоже никто не отменял.

«Брак по любви у взрослых, зрелых личностей может быть долговечен только в одном случае – если подход у обоих супругов к финансам тоже будет взрослым и зрелым. Прежде чем заключать брак, следует озаботиться повышением дохода, вырасти по карьерной лестнице и только потом ставить штамп в паспорте. Действительно ли браки по расчету – самые прочные и долговечные? Здесь все зависит от характера самой женщины и ее супруга. Если для женщины очень важны чувства и эмоции, она в таком браке не продержится и месяца. А если для женщины имеет ценность исключительно комфортная, обеспеченная жизнь, то, при условии адекватности ее мужа, подобный брак продержится очень долго», – говорит Анастасия Степаненко.