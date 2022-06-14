Пять правил для хороших отношений от психологов

Романтические отношения требуют анализа и работы. О том, как создать или сохранить качественный союз, в материале "Рамблера".
О том, что здоровый диалог спас не одни отношения, знают не только специалисты.
"Диалог — это не заранее заготовленная речь одного из партнёров, это разговор двух людей. Открою вам тайну на миллион: другие люди не знают, что вы думаете и какие чувства вы испытываете. Они не знают о ваших внутренних предпочтениях и скрытых желаниях. Если вы их не озвучиваете, то и не узнают. Поэтому говорите с партнёром, объясняйте, но не утомляйте монологами. Важен именно диалог", рассказала клинический психолог Елизавета Че изданию Wday.ru.
Психологи считают, что не нужно стесняться проявлять любовь.
"Проявляйте любовь каждый день. Взаимное влечение в браке поддерживаются благодаря взаимному проявлению любви. Важно оказывать друг другу знаки внимания и демонстрировать любовь каждый день, а не раз в год во время отпуска.", — считает семейный психотерапевт с 30-летним стажем Тодд Кригер.
Публичные ссоры не помогут ни одним отношениям. Интимные моменты должны оставаться только между двумя людьми, а выяснения на публике только усугубят конфликт.
"Если вы хотите быть вместе, то первое, с чем нужно бороться, это неуверенность в себе. Именно она плодит фантазии, густо замешанные на самообмане. Порой нам так страшно остаться одним и потерять партнера, что мы лжем самому дорогому и близкому человеку — себе. Пропускаем тревожные симптомы, не обращаем внимание на происходящие и подтасовываем факты. Уж очень страшно, что стакан с водой подать будет некому. Но правда в том, что только здоровая самооценка поможет выстраивать такие же здоровые и счастливые отношения. В паре очень важно действовать из любви, а не из страха", — говорит психолог Елизавета Че.
Важно, когда партнер видит в своем любимом поддержку. Важно, когда достижения одного партнеров радуют другого. Скупиться на эмоции и поддержку не стоит, любое достижения партнера заслуживает вашего внимания.
"Ищите повод сделать комплимент, даже если его придется придумать. Боль всегда захватывает наше внимание, поэтому и мужчины, и женщины нередко склонны сосредотачиваться на негативных аспектах отношений. Чтобы преодолеть эту тенденцию, нужно сознательно и намеренно обращать внимание на позитивные моменты и всегда демонстрировать свою благодарность за проявления любви и заботы со стороны партнера...", — отмечает Тодд Кригер.