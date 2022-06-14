Пять правил для хороших отношений от психологов

"Если вы хотите быть вместе, то первое, с чем нужно бороться, это неуверенность в себе. Именно она плодит фантазии, густо замешанные на самообмане. Порой нам так страшно остаться одним и потерять партнера, что мы лжем самому дорогому и близкому человеку — себе. Пропускаем тревожные симптомы, не обращаем внимание на происходящие и подтасовываем факты. Уж очень страшно, что стакан с водой подать будет некому. Но правда в том, что только здоровая самооценка поможет выстраивать такие же здоровые и счастливые отношения. В паре очень важно действовать из любви, а не из страха", — говорит психолог Елизавета Че.