Как формируется доверие в отношениях

Доверие во все времена было одной из самых ценных и хрупких вещей, которые только встречаются в мире. По мнению социологов, именно доверие обеспечивает эффективность социальных институтов, будь то семья или система здравоохранения в целой стране. Иногда по тем или иным причинам доверия не хватает или его нет изначально. Разбираемся, что влияет на его формирование в отношениях и как его углубить.

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Что такое доверие?

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В широком смысле доверие — это характеристика отношений, в которых один или оба участника полагаются на личные качества и убеждения собеседника, отказываются от контроля над действиями собеседника, чтобы добиться позитивного результата в будущем. Высокий уровень доверия приводит к высокой неопределенности исхода отношений в будущем, потому что доверяющий добровольно отпускает ситуацию. Поэтому доверие — вещь крайне динамичная, и с течением времени поддерживать его становится все труднее.

Если говорить о межличностных отношениях, вы, конечно, знаете, что уровень доверия напрямую связан со множеством факторов, относящихся как к доверяющему, так и к доверяемому человеку.

Склонность человека к доверию

Она формируется в том числе из предыдущего опыта общения с людьми — как внутри семьи, так и за ее пределами. По словам психоаналитика Эрика Эриксона, развитие базового доверия — это первый этап психосоциального развития, проходящий в течение первых двух лет жизни. Успешное прохождение этого периода приводит к чувству безопасности и оптимизма, а неудача ведет к развитию неуверенности и недоверия, что может привести к формированию тревожного типа привязанности. Склонность человека доверять другим является одним из самых сильных предикторов субъективного благополучия, поскольку повышает качество межличностных отношений.

Первое впечатление

Эффект ореола играет немаловажную роль. Если человек производит хорошее первое впечатление и кажется заслуживающим доверия, он может рассчитывать на участие со стороны доверяющих. Причем особенно люди склонны доверять тем людям, которые похожи на них внешне, — это выяснила британская ученая Лиза де Бруин, проводившая эксперимент, в ходе которого незнакомцы играли в игру на доверие. В ходе эксперимента выяснилось, что люди наиболее охотно доверяли тем незнакомцам, которые имели схожие с ними черты внешности.

Наличие социальных связей между людьми

Согласитесь, вы станете больше доверять друзьям друзей, чем незнакомцу, который подсел к вам в автобусе и начал расспрашивать вас про вашу жизнь. Чем больше между вами социальных связей (будь то общие знакомые или взаимные подписки в социальных сетях), тем больше доверия вы будете испытывать.

Владение информацией о собеседнике

Как доказали ученые, мы склонны испытывать больше симпатии и доверия к тем людям и вещам, которые мы давно знаем или которые мы привыкли видеть. По результатам исследования группы ученых из Национального института ментального здоровья в Токио, люди более склонны к негативной эмпатии по отношению к незнакомцам (то есть различают опасные или несущие угрозу сигналы чаще, чем нейтральные или позитивные). Действительно, объем доверия, который вы будете испытывать к собеседнику, формируется как вашими собственными выводами, которые вы делаете в процессе коммуникации, так и с помощью информации, которую вы получаете из внешней среды. Это может быть содержимое соцсетей, реакция друзей или родственников, с которыми у вас хорошие отношения, а может, это будет выписка из налоговой или справка об отсутствии судимостей, штрафов, зависимостей, венерических заболеваний и/или психических расстройств.

Предубеждения и стереотипы

Наличие предубеждений и когнитивных искажений может как повысить, так и понизить уровень доверия к собеседнику. Это может происходить, если собеседники относятся к разным социальным группам или, наоборот, если они являются конкурентами в одной профессиональной среде. Или они относятся к разным этническим или национальным группам, говорят на разных языках и так далее. У каждого человека свой набор пунктов, по которым он будет считать того или иного собеседника (не)достойным доверия. Нередко важную роль здесь может сыграть и культурный код.

Как углубить доверие?

Доверие не резиновое, это мы все прекрасно знаем. В отношениях с людьми на первых порах, если человек нам симпатичен, мы склонны доверять ему если не на 100%, то хотя бы на 80%. Но по мере развития отношений уровень доверия может снижаться из-за невыполненных обещаний, всплывающих противоречий, наличия конфликтов. Это может происходить по самым разным причинам, но если вам кажется, что взаимное доверие надо спасать, вот несколько практик, которые вам помогут.

Обратитесь к специалисту

Первое и основное, если вы с партнером хотите разобраться, что не так и куда ушло доверие, — обратитесь к психологу или семейному терапевту. Это не значит, что вы выйдете с консультации окрыленные и заново влюбленные и все сразу станет замечательно: скорее всего, вам предстоит долго разбираться и говорить о том, что вы предпочли бы держать в себе. Но это необходимо, чтобы заново настроить коммуникацию друг с другом, а специалист поможет сделать это в безопасной среде.

Вам нужны серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфин

Эти гормоны счастья также являются гормонами социальных привязанностей. Особенно окситоцин и дофамин: они заставляют социальные связи укрепляться, и, как следствие, вы начинаете испытывать больше доверия к объекту привязанности. Самый простой вариант — проводить больше времени вместе, но если партнер в данный момент вас раздражает, эффект будет скорее обратный, так что сначала нужно разобраться в причинах недоверия.

Держитесь за руки

Даже такой тактильный контакт стимулирует выработку окситоцина. Не отказывайтесь от объятий, прогулок за руку и танцев вместе. Окситоцин вам обеспечен вместе с приятным времяпрепровождением.

Учитесь новому вместе

За удовольствие от обучения у нас отвечает дофамин, он же вырабатывается в самом начале отношений, когда уровень влюбленности зашкаливает. Попробуйте вместе сходить на мастер-класс по танцам, на лепку из глины или в кулинарную студию. Кстати, последний вариант может оказаться наиболее выигрышным.

Делитесь десертом

Сладкое, в особенности шоколад, стимулирует выработку серотонина. В шоколаде содержится аминокислота триптофан, из которой в нашем организме синтезируется этот нейромедиатор.