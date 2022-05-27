Почему роман с мужчиной намного старше редко бывает счастливым

Не все девушки представляют, на что идут. Конечно, о романе со взрослым мужчиной мечтают далеко не все девушки, тем не менее процент тех, кто был бы не против вступить в отношения с партнером на 10—15 старше, все еще высок. Мы решили посоветоваться с психологом и выяснить, по каким причинам слишком большая разница в возрасте может стать серьезной причиной для разногласий и последующего разрыва.

Вы росли в разное время

Не секрет, что больше всего шансов у отношений, где партнеры максимально едины не только в стремлениях, но и могут понять друг друга без слов. В парах, где один из партнеров намного старше, такого единения душ практически не встречается. Все дело в том, что вы и ваш великовозрастный партнер росли в совершенно разные времена, а ведь даже десять лет можно считать огромной пропастью между поколениями. Едва ли мужчина далеко за 40 захочет пойти на комик-баттл или же согласится на выходных пересматривать выпуски шоу вашего любимого блогера. Ему это просто не понятно. Долго на одной интимной связи не могут продержаться ни одни отношения, если они не будут подпитываться эмоциональной близостью.

Он может и не захотеть детей

Как правило, у взрослых мужчин есть дети, причем иногда они такого же возраста, как и новая спутница отца. Даже если сейчас вы вообще не задумываетесь о детях, нет никаких гарантий, что уже через пару лет вы почувствуете, что готовы стать матерью. Но вот проблема — мужчина уже успел воспитать детей в предыдущем браке и снова погружаться в проблемы, связанные с воспитанием, он не готов. Кто знает, будет ли он когда-нибудь готов, а вот ваше время уходит, и его уже не вернуть.

Вы готовы не ко всему