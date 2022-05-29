Стоит ли торопиться замуж сразу после развода

Узаконивая свои отношения, никогда не знаешь наверняка, что именно этот брак будет последним. Каким-то парам не везет. Их истории далеки от сказок, в заключение которых про главных героев говорят: «И жили они долго и счастливо». Но все же такие перспективы привлекательны, потому люди начинают поиски новой любви. Но стоит ли вступать в новые отношения после разрыва?

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Разрыв — это всегда стресс. Даже несмотря на то, что для одних он оказывается спасением и желанным событием, а другим дается нелегко. В последнем случае возникает целое разнообразие негативных чувств: боль, отчаяние, страх, обида, ревность и прочее. И чтобы облегчить свои страдания, люди стремятся найти новую любовь.

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Причины, по которым люди торопятся вступить в новые отношения

Желание забыться и заглушить боль;

Страх перед одиночеством;

Реализовать несбывшуюся мечту о счастливой семье;

Забыть бывшего;

Заставить его ревновать;

Снова полюбить;

Почувствовать себя любимым;

Избавиться от мысли о возвращении экс-возлюбленного.

Заместительные отношения

Иногда люди встречают вторую половину не то, что сразу после расставания, а еще до расторжения брака, например, когда процесс оказывается довольно-таки затяжным. За это время отношения с новыми возлюбленными могут развиваться стремительно. Тогда у особо решительных людей возникают вопросы об очередном замужестве. Но, к сожалению, иногда такие отношения можно назвать заместительными. Что это значит? Сейчас разберемся!

Цель такого рода связи — справиться с отчаянием, одиночеством, болью и заполнить внутреннюю пустоту, а некоторых случаях вернуться к бывшему. Но зачастую такие отношения скоротечны и не заканчиваются хеппи-эндом, поскольку человек неосознанно выстраивает их аналогично с предыдущими. Так, он снова будет переживать эти негативные эмоции.

Определить заместительные отношения возможно по ряду признаков Вы понимаете, что у вас еще есть чувства к бывшему, но всеми силами стараетесь этого не замечать. Сравниваете новые отношения со старыми и часто их вспоминаете. Ищете в нынешнем кавалере черты предыдущего. Постоянно говорите об экс-возлюбленном или, наоборот, категорически не упоминаете. Демонстрируете новые отношения. Не хотите проводить время с новоявленным избранником. Испытываете неприязнь от близкого контакта с ухажером либо используете его именно для интима. Не рассматриваете его как личность. У вас частые перемены настроения, приступы агрессии, которые направлены на действующего партнера. Представляете, как миритесь с бывшим и возвращаете его.

Итак, вернемся к главному вопросу: когда можно вступать в новые отношения? Если вы понимаете, что действительно нашли своего человека или даже начали с ним тесное общение во время брака, оформлять отношения можно в любой момент. В противном случае, дабы снова не переживать и не испытывать массу негативных эмоций, сразу бежать в объятия другого мужчины не стоит. Лучше прислушайтесь к следующим советам:

Разрывайте заместительные отношения

Если вы заметили сами или определили благодаря вышеперечисленным признакам то, что ваша новая связь считается заместительной, правильным будет одно решение: расстаться. Лучше сделать это сразу, чем упустив драгоценное время, поскольку других исходов у вас не возникнет.

Избегайте случайных связей

Растрачивать себя на случайных людей не стоит. Такие встречи не сделают вас счастливее и не принесут ничего хорошего.

Узнайте себя

Наверняка вы долгое время находились в паре и давно не были с собой наедине. Отдохните, насладитесь одиночеством, разберитесь в себе и наведите порядок в голове.

Примите опыт

После неудачного союза вряд ли кому-то хочется повторения истории. Следует принять ситуацию, изучить плохие стороны, найти и разобрать свои ошибки, извлечь уроки.

Займитесь собой

Найдите увлечение себе по душе или займитесь тем делом, которое давно откладывали, и насладитесь процессом. Обучитесь чему-то новому, например, иностранному языку, вождению, одним словом: совершенствуйтесь. Купите абонемент в фитнес, так как спорт — отличный способ эмоциональной разгрузки, а также положительно скажется на здоровье и фигуре. Плюс ко всему окунитесь в работу, тогда никто не отвлечет и реально достигнуть успеха, либо отправьтесь в путешествие.

Общайтесь

Вспомните о подругах, близких родственниках, с которыми постоянно не получалось встретиться. Заведите новые знакомства, а только потом допускайте в свою жизнь нового мужчину.

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