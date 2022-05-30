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2 часа назад

Психолог назвал пять причин, почему мужчины не хотят жениться

Вечерняя Москваиещё 2

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные причины, по которым мужчины отказываются связывать себя узами брака со своими избранницами.

Психолог назвал пять причин, почему мужчины не хотят жениться
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первая причина, по словам психолога, — фанатичное желание брака, исходящее от женщины. Такие девушки очень пугают мужчин своим напором.

Во-вторых, мужчина отказывается от женитьбы, потому что женщина и так выполняет функции супруги: живет с ним и ведет общий быт.

— Если вы хотите замуж, то нужно мужчине об этом сказать. Если после этого партнер начинает вас водить за нос, то нужно понимать, что он не хочет связывать себя узами брака и не будет с уважением относиться к вашим потребностям, — считает эксперт.

Третья причина — удобная женщина. Мужчина коротает время с такой партнершей, но ему, по сути, не важно, что она чувствует и желает. Он понимает, что с этой женщиной он ненадолго.

— Четвертая причина — неправильный выбор мужчины. Это то же самое, как если бы вы шли в магазин и покупали туфли 35-го размера на свой 38-й. Женщина часто обобщенно формулирует качества мужчины, которые ей нужны. Мужчину нужно искать в соответствии со своими ценностями, — посоветовал эксперт.

Пятая причина — неухоженная внешность. Психолог отмечает, что речь идет не о том, чтобы ходить накрашенной 24/7, а в том, чтобы следить за маникюром, волосами и быть опрятной.

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