"Молчать и повиноваться": чего мужчины хотят от женщин

При выборе партнера у женщин зачастую есть список особых требований к нему. Например, некоторые хотят, чтобы он был добрым, честным, ответственным, другие же желают, чтобы мужчина много зарабатывал и обеспечивал. Список можно продолжать до бесконечности. Однако, стоит отметить, что некоторые представители мужского пола не менее требовательны к своим партнершам. "Рамблер" расскажет, что же мужчины хотят от женщин.

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Некоторое время назад у пользователей Сети вызвало возмущение сообщение одного мужчины на форуме, который оказался против того, чтобы его девушка ела "мужскую еду":

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"Как донести своей девушке, что есть "мужская еда, блюда", и женщина их есть не должна, это — шашлык, стейки, салаты вроде оливье, колбаса, балык, ветчина , бургеры, плов, роллы, сладкое (кроме фруктов, их женщине можно). Моя девушка меня не слышит и не понимает. Женская еда это — йогурт, салат овощной, немного сыра, гречка, рис. Многие женщины пишут что им хватает йогурта и яблок на весь день и даже много, все это правильно, женщина по природе практически голод не чувствует, не дано ей".

Многие читатели вступили в спор с участником форума:

"Как это — "не должна", кто это решает? Если ее организм требует шашлык и плов — пусть ест. Не каждая насытится йогуртом и салатиком из яблок!"



"А следующая тема автора будет такой "женщина должна жить на женской половине дома и питаться гречкой и сыром!"

Некоторые мужчины не против того, чтобы их партнерша ела "мужскую еду", но у них есть другие требования. По их мнению, женщины должны им "повиноваться":

"Молчать и повиноваться. Делать все, что прикажет муж. Ведь он платит".

Другой же участник форума написал целый список того, что, по его мнению, должна делать его девушка:

1) быть ухоженной красавицей;

2) быть прекрасной хозяйкой и создать условия мужчине для отдыха и комфорта дома;

3) быть классной любовницей (например, пройти курсы эротического массажа);

4) родить этому мужчине детей;

5) быть ласковой с ним и благодарной, хвалить его;

6) создавать накопления;

7) не быть унылой и вечно недовольной как женщины, которые много пашут.

Некоторые мужчины также свои требования свели к деньгам.

"Если она не претендует на содержание - ничего не должна. Если претендует — должна облегчать ему жизнь настолько, чтобы у него было желание ее содержать".

"Быть красивой, и за его счет. Она — товар, а он — купец, товар должен быть товарного вида",

— написали участники форума.

Однако при всем этом нашлись и те мужчины, которые заявили, что женщины и мужчины ничего друг другу не должны. Главное, чтобы в их отношениях цвела любовь и гармония: