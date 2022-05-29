"Молчать и повиноваться": чего мужчины хотят от женщин

При выборе партнера у женщин зачастую есть список особых требований к нему. Например, некоторые хотят, чтобы он был добрым, честным, ответственным, другие же желают, чтобы мужчина много зарабатывал и обеспечивал. Список можно продолжать до бесконечности. Однако, стоит отметить, что некоторые представители мужского пола не менее требовательны к своим партнершам. "Рамблер" расскажет, что же мужчины хотят от женщин.
Некоторое время назад у пользователей Сети вызвало возмущение сообщение одного мужчины на форуме, который оказался против того, чтобы его девушка ела "мужскую еду":
"Как донести своей девушке, что есть "мужская еда, блюда", и женщина их есть не должна, это — шашлык, стейки, салаты вроде оливье, колбаса, балык, ветчина , бургеры, плов, роллы, сладкое (кроме фруктов, их женщине можно). Моя девушка меня не слышит и не понимает. Женская еда это — йогурт, салат овощной, немного сыра, гречка, рис. Многие женщины пишут что им хватает йогурта и яблок на весь день и даже много, все это правильно, женщина по природе практически голод не чувствует, не дано ей".
Многие читатели вступили в спор с участником форума:
"Как это — "не должна", кто это решает? Если ее организм требует шашлык и плов — пусть ест. Не каждая насытится йогуртом и салатиком из яблок!"
"А следующая тема автора будет такой "женщина должна жить на женской половине дома и питаться гречкой и сыром!"
Некоторые мужчины не против того, чтобы их партнерша ела "мужскую еду", но у них есть другие требования. По их мнению, женщины должны им "повиноваться":
"Молчать и повиноваться. Делать все, что прикажет муж. Ведь он платит".
Другой же участник форума написал целый список того, что, по его мнению, должна делать его девушка:
1) быть ухоженной красавицей;
2) быть прекрасной хозяйкой и создать условия мужчине для отдыха и комфорта дома;
3) быть классной любовницей (например, пройти курсы эротического массажа);
4) родить этому мужчине детей;
5) быть ласковой с ним и благодарной, хвалить его;
6) создавать накопления;
7) не быть унылой и вечно недовольной как женщины, которые много пашут.
Некоторые мужчины также свои требования свели к деньгам.
"Если она не претендует на содержание - ничего не должна. Если претендует — должна облегчать ему жизнь настолько, чтобы у него было желание ее содержать".
"Быть красивой, и за его счет. Она — товар, а он — купец, товар должен быть товарного вида",
— написали участники форума.
Однако при всем этом нашлись и те мужчины, которые заявили, что женщины и мужчины ничего друг другу не должны. Главное, чтобы в их отношениях цвела любовь и гармония:
"От своего партнера мне бы хотелось простого человеческого отношения и, конечно же, взаимной любви".
"Ни женщины, ни мужчины ничего друг другу не должны. Если один из партнеров хочет что-то сделать приятное для другого, то это его выбор".
"Мы с моей девушкой оба зарабатываем и делим весь домашний быт пополам. Так и поступают партнеры, которые любят — они всегда помогают друг другу. А те мужчины, которые считают, что женщина им что-то должна, встретят партнершу с такими же требованиями".