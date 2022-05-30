Есть ли секс после 50? Сексолог — о физиологии мужчин и женщин

Есть одно расхожее мнение, что после 50 лет наступает время грядок и внуков, а о любовных утехах пора забыть. Но этот штамп давно устарел. Дети выросли, а значит, самое время получать сполна все радости жизни. И интим не исключение. Главное – знать особенности своего организма, относиться к телу с заботой и вниманием. Тогда для вас откроются новые грани этого приятного процесса. Сексолог Виталий Азуров рассказывает, как вернуть страсть после 50-ти, если ваш огонек начал утихать.

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Зрелые ягодки: дамы в возрасте знают толк в удовольствиях

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Возрастные изменения с телом происходят и у мужчин, и у женщин. Но у последних они могут выражаться сильнее из-за особенностей физиологии. Важно быть в гармонии со своим телом, помогать ему. И тогда запал сохранится до самой старости.

Комментарий специалиста: «Период после 50 лет характеризуется врачами как «постменопаузный», – поясняет Виталий АЗУРОВ. – После угасания менструальной функции меняются и гормональные колебания в организме. Например, становится намного меньше эстрогена. И эта проблема в первую очередь отражается на особенностях фигуры – «сглаживается» талия или растет количество жира в области живота. Многие дамы комплексуют по этому поводу, их тело уже не кажется им привлекательным. Но не стоит думать, что этот процесс необратим. Всё в ваших руках: правильное питание, ограничение в мучном и сладком, в разных вредных продуктах, немного спорта – и тело снова станет гибким и подтянутым.

К тому же давно известно, что у нас есть «мышечная память». Если вы занимались раньше, то форма вернется быстро. Ну а если до этого возраста не увлекались спортом или фитнесом – выбирайте направления, которые не дают слишком сильную нагрузку. Дело в том, что дефицит эстрогена вызывает еще и хрупкость костей, и иногда перепады давления. Именно поэтому не стоит в постели быть слишком «горячими штучками» – резко и слишком быстро менять позиции, задавать слишком быстрый темп. Старайтесь смаковать процесс так, чтобы прочувствовать его каждой клеткой тела.

Еще эстроген отвечает в теле женщины за выработку «любовного сока». Соответственно, после 50-ти лет количество естественной смазки уменьшается, появляется сухость. Стенки половых органов истончаются, становятся менее эластичными. Все эти особенности, если не уделять им должного внимания, могут сделать интим довольно болезненным. Поэтому позаботьтесь о себе, купите достаточное количество смазки, не применяйте на практике позиции со слишком глубоким проникновением.

Следите за своим уровнем эстрогена – регулярно посещайте эндокринолога. Если врач назначит – пройдите курс заместительной гормонотерапии».

Помогите себе вновь расцвести

Если со своей физиологией можно подружиться, то что делать, когда проблема – в голове? Многие зрелые дамы после пятидесяти лет жалуются гинекологу на полное отсутствие сексуального желания. Либидо словно «выключают». Но это не значит, что подобное произошло навсегда. Начните помогать себе, и в первую очередь – регулярными практиками.

Комментарий специалиста: «Несмотря на то что уровень эстрогена в организме женщины уменьшается, тестостерон остается на прежнем уровне, – продолжает Виталий Азуров. – А именно он-то и является основным, отвечающим за желание. Поэтому если вам вдруг «расхотелось» – скорее всего, дело в других физиологических проблемах – к примеру, в дефиците витамина D, гипоксии (недостатке кислорода). Если же с этим всё хорошо, то причину надо искать в отношениях с партнером и в ваших установках. Некоторые женщины живут стереотипами, навязанными еще нашими мамами и бабушками: «Какой секс после 50-ти?», «Пора уже о внуках думать и о пенсии», «Я уже старая для таких занятий». Однако за последние 30-40 лет жизнь круто изменилась, в том числе благодаря научному прогрессу. Отказываться от ее удовольствий и раньше времени зачислять себя в старушки – неразумно.

С другой стороны, такой подход может быть своего рода бегством из не слишком-то удачного брака. Когда отношения с супругом не заладились, а разводиться боязно, то велик риск встретить старость в «одиночестве вдвоем». Но делить постель с посторонним, по сути, человеком – настоящая мука, если в душе целая гора накопленных обид. Вот и отнекиваются от близости, аргументируя возрастом. Поэтому сначала надо разобраться в отношениях – найти то, что не устраивает, вместе обсудить, как и что стоит изменить. В конце концов просто принять особенности вашего партнера. Ну и романтику никто не отменял, после 50-ти для нее – больше времени. Дети выросли, есть финансовая стабильность. Пора начинать вместе путешествовать, открывать новые города и места.

Если же в интиме был большой перерыв – вы не занимались любовью несколько месяцев и больше, то вполне вероятно, что организм просто «отключил» механизм либидо на время, за ненадобностью. Напомните своему телу, что рановато ставить секс на паузу. Поддерживайте регулярность интима, даже если сначала вы не будете достигать пика удовольствия. С каждым разом возбуждение будет идти по нарастающей, и в конце концов либидо вернется.

Давай, дружочек, не подкачай

Мужчины тоже с возрастом тоже испытывают определенные проблемы с интимом. В отличие от представительниц прекрасного пола желание у них сохраняется, а вот возможности «дружка» могут подкачать.

Комментарий специалиста: «После 50 лет, как правило, начинаются первые «звоночки» возраста – проблемы с эрекцией и эякуляцией, – рассказывает Виталий Азуров. – Причем страсть остается, вы чувствуете, как соблазнительна женщина рядом с вами, и вроде бы готовы начать процесс. Но вот «братец» предательски сникает, словно связь между мозгом и «нижним отделом» вдруг теряется. Причина – в наступлении андропаузы – мужского аналога климакса. Плавное снижение тестостерона в организме мужчины начинается после 30-35 лет. Но уровень его падает очень медленно – в среднем на 2 процента в год. А вот после 50-ти процесс ускоряется. Побочные эффекты «мужской менопаузы» – это скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, раздражительность и тревожность.

Андропауза вызывает и проблемы с эрекцией, нарушение влечения. Всё это может привести к развитию затяжной депрессии. Мужчина больше не чувствует себя «самцом», страдает от неудач, переживает, что в следующий раз снова «не выйдет». В итоге тревожность также действует на половую функцию не лучшим образом. Но важно помнить, что после пятидесяти происходит «перенастройка» всех функций организма, но тестостерон не упадет до нуля. Он лишь снизится и останется на этом уровне навсегда. Вы же, в свою очередь, должны заботиться прежде всего о своем психологическом состоянии – не впадать в панику, не поддаваться стрессу. Соблюдайте режим правильного питания, занимайтесь спортом, а вот негативные мысли – отбросьте. В тяжелых случаях можно обратиться к андрологу для назначения гормонозаместительной терапии».

Ласка и нежность в цене в любом возрасте

Чтобы интим после 50 лет был таким же страстным и наполненным, старайтесь обсуждать с любимыми все особенности, появляющиеся с возрастом. Объясняйте свои чувства и рассказывайте об ощущениях, тогда и «казусов» в постели не случится.

Комментарий специалиста: «Большинству мужчин после 50-ти лет для возбуждения требуется больше ласк и прикосновений партнерши, – говорит Виталий АЗУРОВ. – Не получится как в 20 лет – посмотреть и сразу же «быть готовым». Обсуждайте этот вопрос с любимой – возможно, за годы брака она привыкла, что от нее не требуется никаких усилий, а сейчас, видя вашу реакцию, – расстраивается. Она решит, что недостаточно привлекательна, раз не «заводит» вас так быстро. Уделяйте больше времени прелюдии: прикосновениям и ласкам.

Но есть в этом возрасте и свои плюсы. Если удалось достичь эрекции – она более устойчивая, к тому же растягивается и весь процесс. Теперь мужчина может нежить любимую столько, сколько ей потребуется для достижения пика удовольствия, и не переживать, что «финиширует» раньше ее.