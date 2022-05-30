«Я за любой креатив, но вдвоем»

Вчера телеведущая Ольга Орлова в своих социальных сетях опубликовала окно (опросник) для фолловеров. Как правило, большинство подписчиков спрашивали про личную жизнь и просили дать жизненно важный совет. Одним из вопросов, на который телеведущая решилась ответить, затронул групповой секс и различные его варианты. Поклонница пожаловалась Орловой, что после «обмена партнерами» она начала жутко ревновать своего супруга и больше не может продолжать этим заниматься.