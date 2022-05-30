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4 часа назад

«Я за любой креатив, но вдвоем», — телеведущая Ольга Орлова раздает советы подписчикам

Popcake.tv

Вчера телеведущая Ольга Орлова в своих социальных сетях опубликовала окно (опросник) для фолловеров. Как правило, большинство подписчиков спрашивали про личную жизнь и просили дать жизненно важный совет. Одним из вопросов, на который телеведущая решилась ответить, затронул групповой секс и различные его варианты. Поклонница пожаловалась Орловой, что после «обмена партнерами» она начала жутко ревновать своего супруга и больше не может продолжать этим заниматься.

«Я за любой креатив, но вдвоем»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Доигрались. Я вообще не представляю, как делить с другой женщиной своего партнера. Я всегда за любой креатив, но вдвоем»,

— посоветовала телеведущая подписчице.

Также Ольга Орлова дала понять, что совершенно не представляет возможности группового секса. По её мнению, любовники должны заниматься постельными делами только друг с другом. Телеведущая порекомендовала разнообразить сексуальную жизнь различными техниками, практиками, эротическими массажами и секс-игрушками.

Отметим, что Ольга Орлова довольно часто создает опросники для своих подписчиков, где высказывает свое мнение и дает различные советы. Будем надеяться, что сексуальный опыт Ольги Орловой сможет помочь заплутавшей подписчице. А что вы думаете по поводу совета телеведущей?

Любовь,Ольга Орлова,
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