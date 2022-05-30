Топ-3 иллюзий, мешающих женщинам наслаждаться отношениями

Эксперты в области психологии выделяют три главные иллюзии, вера в которые может привести женщину к краху собственного счастья.

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Первой из них является уверенность женщин в том, что мужчина останется рядом с ними до тех пор, пока они еще прекрасны и стройны. Специалисты напоминают, что для жизни важна не красивая одежда, а внутренняя наполненность человека — его чувства и мысли.

Они рекомендуют дамам бороться с комплексами, вместо того чтобы подвергать себя риску в погоне за красотой путем опасных хирургических вмешательств.

Кроме того, часто женщины думают, что они обязаны помочь мужчине стать успешным, богатым и счастливым. Ради этой цели они готовы преодолеть все преграды. В частности, скупают книги с громкими заголовками и пытаются применить советы на практике.

Профессионалы рекомендуют перестать им нянчиться с мужчинами, ведь они сами могут решить, что надеть на работу и какой фрукт больше полезен для их печени.