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1 час назад

Какого секса на самом деле хотят люди

Даша Краснова

Самая актуальная фраза последних месяцев — забудьте обо всем, что было раньше. Цены никогда не будут прежними, люди никогда не будут прежними, культура и, кажется, что секс тоже.

Какого секса на самом деле хотят люди
Фото: unsplashunsplash

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы размышляем о том, будет ли государство ограничивать нашу личную жизнь в будущем и ограничивает ли ее сейчас.

В гостях Белла Рапопорт — феминистка, гендерная исследовательница и бывшая журналистка. Белла объяснила, что такое эти гендерные свободы и почему государству так важен институт брака.

Таймкод:

1.30 — Какие рычаги давления есть у государства

4.10 — Возможно ли учесть права всех слоев общества

9.30 — Почему СССР — это мечта старшего поколения

18.20 — Стоит ли стремиться к равенству, если права человека под вопросом

26.30 — Почему государству так важен институт брака

28.40 — Почему власть говорит одно, а люди живут иначе

33.00 — Трудности новой этики и дуальность общества сейчас

37.40 — Почему в Интернете все такие жестокие

43.00 — Чего феминистки хотят от секса

50.07 — О гендерных свободах и гендере

1.03.30 — Какие права нужны ЛГБТ

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Белла Рапопорт

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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