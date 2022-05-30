Какого секса на самом деле хотят люди

Самая актуальная фраза последних месяцев — забудьте обо всем, что было раньше. Цены никогда не будут прежними, люди никогда не будут прежними, культура и, кажется, что секс тоже.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы размышляем о том, будет ли государство ограничивать нашу личную жизнь в будущем и ограничивает ли ее сейчас.
В гостях Белла Рапопорт — феминистка, гендерная исследовательница и бывшая журналистка. Белла объяснила, что такое эти гендерные свободы и почему государству так важен институт брака.
Таймкод:
1.30 — Какие рычаги давления есть у государства
4.10 — Возможно ли учесть права всех слоев общества
9.30 — Почему СССР — это мечта старшего поколения
18.20 — Стоит ли стремиться к равенству, если права человека под вопросом
26.30 — Почему государству так важен институт брака
28.40 — Почему власть говорит одно, а люди живут иначе
33.00 — Трудности новой этики и дуальность общества сейчас
37.40 — Почему в Интернете все такие жестокие
43.00 — Чего феминистки хотят от секса
50.07 — О гендерных свободах и гендере
1.03.30 — Какие права нужны ЛГБТ
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова