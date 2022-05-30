Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
3 часа назад

Психолог назвала пять признаков того, что брак трещит по швам

Вечерняя Москва

Психолог Элена Гамаюн перечислила признаки, которые выдают проблемы в отношениях пары. При этом если одну или несколько из них еще можно решить при помощи специалиста, то при наличии всех пяти составляющих — перспектив для сохранения союза практически нет.

Психолог назвала пять признаков того, что брак трещит по швам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, первым признаком разрушения отношений является ощущение супругов, что они идут в разные стороны. Мужчина и женщина перестают поддерживать друг друга и все больше отдаляются. Каждый начинает жить своей жизнью и ставить цели, не ориентируясь на семью.

По словам психолога, второй признак разваливающегося брака — эмоциональный. Супруги теряют взаимопонимание и перестают делиться друг с другом своими мыслями и переживаниями.

— Например, женщина жалуется на что-то, ждет от мужа сочувствия, поддержки. А он ей этой поддержки не оказывает. Пренебрегает, игнорирует, не общается. Когда контакта с партнером все меньше и меньше, — отметила она.

Еще один тревожный признак — полное или частичное отсутствие интимных отношений или неудовлетворенность в сексуальной жизни. Стоит насторожиться, если частота занятий сексом снижается, а радость от близости сходит на нет.

Привести к распаду брака способны также финансовые претензии. Причем в зоне риска находятся пары, у которых часто возникают ситуации с отсутствием денег или имеющие обязательства по кредитам, добавил эксперт.

Явным признаком кризиса является также нежелание партнеров проводить время вместе. К примеру, если муж избегает возможности провести время с детьми и женой и стремится на выходные куда-то убежать.

— Конечно, здесь еще может помочь семейная терапия, но чем раньше люди начнут в этом разбираться, тем лучше, — цитирует Элену Гамаюн Life.ru.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители