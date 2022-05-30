Какими бывают мужские контрацептивы

Контрацептивы помогают предотвратить нежелательную беременность. Чаще больше знают о контрацепции и умеют подбирать себе средства женщины — ведь им и рожать. Но если ребенок не входит в планы пары, мужчина также (а то и больше) должен заботиться о предохранении. Рассказываем, какие бывают средства предохранения для мужчин.

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Статья носит информационный характер. Для подбора необходимых контрацептивов обратитесь ко врачу.

Какие бывают мужские контрацептивы

Барьерные

Или же простые презервативы. Эффективность презервативов — около 95%, что отличный показатель. Однако на такой уровень можно рассчитывать при правильном использовании: не открывать зубами или ножницами, правильно надевать, не использовать дважды. При неправильном использовании на презервативе появятся микротрещины.

Плюсы: доступность, относительная дешевизна, не влияет на здоровье.

Минусы: может быть аллергия на латекс, не все умеют пользоваться правильно.

Хирургические

Вазэктомия (вазорезекция). Процедура заключается в перевязывании или удалении семявыносящих протоков. Сперматозоиды не попадают в сперму, что исключает зачатие. Операция проводится под наркозом, длительность — около получаса.

Если семявыводящие протоки не удаляют, а перевязывают, то в теории действие операции обратимо. В течение года проходимость можно восстановить хирургическим путем.

Плюсы: надежность, доступность.

Минусы: необратимость, восстановление после операции.

Медикаментозные

Гормональные препараты, таблетки, подкожные импланты и инъекции. Гормональные препараты на основе тестостерона и прогестерона снижают выработку сперматозоидов и их активность.

Увы, пока эти препараты менее распространены, чем женские противозачаточные таблетки. Причина — неясно, как такие дозы гормонов влияют на организм в целом и на потенциальное зачатие, если пара все же решится на ребенка.

Плюсы: надежней, чем презервативы, при этом возможность зачать ребенка в будущем сохраняется.