Психолог назвал нестандартный способ пережить расставание

Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров объяснил, какая психологическая практика поможет пережить расставание без сильных переживаний и травм для психики. В интервью для Доктор Питер он назвал нестандартный способ забыть несчастную любовь с помощью арт-терапии.

Галибагаров отмечает, что после разрыва отношений люди часто обращаются за помощью к психологам, чтобы стереть из памяти воспоминания о былой любви.

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«Увы, стереть память, как в клипе NЮ "Никто" или в фильмах "Вечное сияние чистого разума", "Вспомнить все" не получится. Да это и не нужно, поверьте. Природа умна и через получаемый нами опыт учит важным вещам»,

— иронично отметил психолог.

Причина, по которой после разрыва люди испытывают сильные страдания, по его словам, кроется в избегающей модели поведения, которая является одной из стратегий снижения стресса.

«Увлекаться страданиями после разрыва отношений и вообще притягивать к себе несчастья свойственно тем, у кого превалирующая самооценка: "Я достойный любви (уважения) человек, когда страдаю, мне больно, плохо"»,

— объяснил специалист.

Чтобы помочь себе перенести расставание без травм для психики, Галибагаров советует научиться воспринимать неприятную ситуацию как шанс для самопознания и самопонимания: «Пропишите, какие эмоции вызвал разрыв: грусть, радость, разочарование, тревогу, страх… Ощущений будет несколько. Оцените каждое в процентах».

Кроме того, психолог советует использовать арт-терапию:

«В процессе создания рисунка своего расставания прислушивайтесь к себе. Как, например, тревога отзывается в теле? Например, я могу начать задыхаться в моменты сильного беспокойства. А у вас? Какого цвета тревога у вас на листке? А сколько радости, предвкушения у вас сейчас (ведь теперь можно создать новые отношения)? И так далее»,

— объяснил он. Так, в момент отражения ситуации на бумаге, можно глубоко познать собственные эмоции и понять истинную причину переживаний.