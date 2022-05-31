7 женских штучек, от которых мужчины без ума

Девушки для парней всегда были и остаются загадкой. Их настроение порой переменчиво, как весенняя погода за окном. Но в этом и заключается женская привлекательность.

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В арсенале многих обольстительниц содержится немало эффективных приёмов, от которых представители сильной половины человечества буквально сходят с ума.

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Рассмотрим некоторые из них.

1. Взгляд

Иногда первый визуальный контакт так захватывает мужчину, что потом он уже согласен на всё. Казалось бы, самое простое действие, но на самом деле в нём содержится кладезь информации.

Недаром на Востоке глаза называют «окнами души». Короткий, многозначительный взгляд женщины может поистине пронзить насквозь и вызвать к ней неподдельный интерес.

Илья, 24 года, менеджер:

«Я встретил её впервые на вечеринке. Поначалу не видел в ней ничего особенного. Было немало других девчонок, с которыми хотелось общаться и танцевать. Мы случайно пересеклись за стойкой бара. Я предложил ей коктейль и вдруг, совершенно неожиданно для себя, стал жертвой магического взгляда. Он продлился всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы моё сердце упало к её ногам».

2. Походка

Не одно поколение мужчин считает эталоном женской походки умение двигаться ритмично, со стороны в сторону покачивая бёдрами. А если ещё её обладательница пройдётся на высоких каблуках, то восхищённое внимание парней обеспечено.

Правда, здесь тоже имеются свои нюансы. Наиболее привлекательными будут раскованность в движениях и правильная осанка.

Никита, 35 лет, водитель автобуса:

«Уже не первый год езжу по своему маршруту. В городской суматохе люди, порой, превращаются для меня в одну серую массу. Но однажды на перекрёстке увидел красотку, от которой не мог оторвать глаз. Она не шла, а будто плыла по пешеходному переходу. С тех пор периодически встречаю её на этом месте и каждый раз любуюсь. Не был бы женат, точно приударил бы!»

3. Голос

Хоть мужчины и любят глазами, но их уши тоже не стоят в сторонке! Бывает, понравится женщина, но только заговорит и её восхитительный образ быстро улетучивается.

Секрет кроется в голосе.

Прелестнице достаточно сказать несколько слов мягким, доброжелательным тоном с характерной интонацией и тембром, и у парня закружится голова от избытка фантазий.

Василий, 43 года, рабочий на заводе:

«В тот вечер я хотел позвонить другу, но ошибся номером. Мне ответила девушка. Её голос пленил с первых секунд. Хотелось, чтобы она говорила и говорила без конца. Никогда не замечал за собой такого, а тут просто не мог оторваться. Общение было недолгим, но судьбоносным. Теперь мы встречаемся, и я очень надеюсь, что наши отношения перерастут в брак».

4. Запах

В отличие от животных люди не акцентируют внимание на запахах друг друга, однако этот фактор во взаимоотношениях полов имеет не последнее значение.

Многие дамы любят пользоваться духами и есть такие ароматы, против которых мужчине трудно устоять. Особенно притягательны запахи, повторяющие природные.

Недаром ведь любовь – это ещё и химия!

Евгений, 56 лет, ресторатор:

«В своём бизнесе мне часто приходится сталкиваться с людьми и почти все они стараются презентовать себя с наилучшей стороны. В том числе с помощью парфюма. Как-то раз мы проводили банкет и меня заинтересовал аромат одной девушки. Я многое повидал на своём веку, но этот лёгкий, еле уловимый запах буквально свёл меня с ума. Именно с него и началось наше длительное знакомство».

5. Умение слушать и сопереживать

Мужчины обожают, когда женщины позволяют им чувствовать себя сильными, находчивыми, изобретательными.

Если собеседница не просто внимательно слушает, но и готова без проблем поддержать разговор, проявить участие, то с ней наверняка захочется контактировать и дальше.

А если у неё ещё и замечательное чувство юмора, то это вообще мечта!

Владимир, 69, лет, пенсионер:

«С тех пор как ушла из жизни моя половина, редко с кем встречался. Всё больше в мастерской и на даче. А тут соседка попросила помочь с плитой. Разговорились. Беседовать с ней было на удивление легко. На следующий день решили посидеть за чашкой чая. Слово за слово и вечер пролетел незаметно. Никогда раньше не доводилось мне общаться с таким чутким, заинтересованным человеком».

6. Естественность и непринуждённость

Любое притворство рано или поздно вскрывается, а поведение с претензиями на исключительность приводит к отторжению. Другое дело искренность, неподдельность.

Умение девушки быть свободной, открытой и простодушной невероятно притягивает парней. Им кажется, что именно с такой представительницей прекрасного пола можно совершать самые безумные поступки.

Николай, 17 лет, студент:

«Со своей однокурсницей я пересёкся после экзамена, который с треском провалил. Настроение на нуле, а тут ещё дождь льёт как из ведра. Однако грустить пришлось недолго. Пробегая мимо, она приветливо улыбнулась и предложила мне воспользоваться её зонтом. По дороге шутила, смеялась, пытаясь зарядить меня позитивом. В итоге мы всё равно промокли, но я был счастлив, что встретил такую девушку».

7. Кулинарный талант

Избитое мнение, согласно которому добраться до сердца мужчины можно, только покорив его желудок, на самом деле имеет под собой веские основания.

У женщины, владеющей искусством приготовления вкусной и разнообразной пищи, есть все шансы стать неотразимой.

Кроме того, в этом случае отлично срабатывает мужская память о сытных обедах любимой бабушки или мамы.

Вадим, 27 лет, инженер: