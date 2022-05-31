10 шагов к отличной сексуальной жизни

Почему некоторые пары чувствуют охлаждение уже через пару лет отношений, а у других страсть лишь разгорается с годами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Специалисты считают, что семейных кризисов, в том числе связанных с близостью и сексуальным влечением, не миновать каждой паре. Кто-то справляется с ними легко, другие решают развестись или продолжают жить как добрые друзья. Но интим начинается задолго до того, как двое оказываются в постели. Психологи выделили несколько признаков, объединяющих счастливые пары, страсть в которых может сохраняться на протяжении всей жизни. Специалисты рекомендуют последовать этим простым шагам, чтобы снова почувствовать тех самых «бабочек в животе». Итак, большинство крепких и счастливых пар, иногда не замечая этого, соблюдают десять правил:

Видео дня

Они часто говорят «Я люблю тебя» или выражают чувства другими словами. Выберите те, которые кажутся вам комфортными и напоминайте партнеру, что он вам очень дорог. Целуются. По статистике, поцелуи пропадают из жизни большинства пар в течение пяти лет после свадьбы или начала совместной жизни. Не допускайте этого — целуйтесь при каждой возможности. Заведите ритуал целовать друг друга перед сном, выходом на работу, после завтрака. Устраивают друг другу романтические сюрпризы. Физически выражают привязанность в общественных местах: держатся за руки, дотрагиваются до плеча, обнимаются. Они умеют развлекаться: счастливые пары не забывают, что жизнь не состоит лишь из быта и работы и стараются придумывать отдых, который нравится обоим Говорят о сексуальной жизни. Это правило одно из ключевых: обсуждайте свои желания, страхи, фантазии. Такие беседы отлично подогревают страсть и позволяют стать ближе с партнером. Устраивают свидания: пусть это будет прогулка по парку с кофе или мороженым, но найти раз в неделю пару часов, которые вы сможете посвятить только друг другу, необходимо! Меняют локации: если на грандиозное путешествие нет финансов и времени, можно уехать в соседний город. Любая смена декораций благотворно влияет на интимную жизнь. Не боятся говорить о проблемах в отношениях и обсуждать претензии. Если замалчивать обиды, они не уйдут, а превратятся в гигантский снежный ком, который может похоронить ваш роман. Ставят сексуальную жизнь на одно из первых мест. Какой бы тяжелой не выдалась неделя, запланируйте вечер близости, он поможет расслабиться.

Нашли общее психологи и в тех парах, которые оказались на грани развода или годами жили как соседи. По мнению специалистов, главное, что объединяло такие семьи — погружение в быт и работу.

Часто в отношениях обязанности распределялись весьма однобоко: мужчина зарабатывал деньги, женщина вела домашнее хозяйство и занималась детьми. Их разговоры концентрировались вокруг дел, покупок и рутины. При этом отношения такие пары стремились не обсуждать, что приводило к еще большему отдалению.