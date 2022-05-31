10 шагов к отличной сексуальной жизни

Почему некоторые пары чувствуют охлаждение уже через пару лет отношений, а у других страсть лишь разгорается с годами.
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Специалисты считают, что семейных кризисов, в том числе связанных с близостью и сексуальным влечением, не миновать каждой паре. Кто-то справляется с ними легко, другие решают развестись или продолжают жить как добрые друзья. Но интим начинается задолго до того, как двое оказываются в постели. Психологи выделили несколько признаков, объединяющих счастливые пары, страсть в которых может сохраняться на протяжении всей жизни. Специалисты рекомендуют последовать этим простым шагам, чтобы снова почувствовать тех самых «бабочек в животе». Итак, большинство крепких и счастливых пар, иногда не замечая этого, соблюдают десять правил:
- Они часто говорят «Я люблю тебя» или выражают чувства другими словами. Выберите те, которые кажутся вам комфортными и напоминайте партнеру, что он вам очень дорог.
- Целуются. По статистике, поцелуи пропадают из жизни большинства пар в течение пяти лет после свадьбы или начала совместной жизни. Не допускайте этого — целуйтесь при каждой возможности. Заведите ритуал целовать друг друга перед сном, выходом на работу, после завтрака.
- Устраивают друг другу романтические сюрпризы.
- Физически выражают привязанность в общественных местах: держатся за руки, дотрагиваются до плеча, обнимаются.
- Они умеют развлекаться: счастливые пары не забывают, что жизнь не состоит лишь из быта и работы и стараются придумывать отдых, который нравится обоим
- Говорят о сексуальной жизни. Это правило одно из ключевых: обсуждайте свои желания, страхи, фантазии. Такие беседы отлично подогревают страсть и позволяют стать ближе с партнером.
- Устраивают свидания: пусть это будет прогулка по парку с кофе или мороженым, но найти раз в неделю пару часов, которые вы сможете посвятить только друг другу, необходимо!
- Меняют локации: если на грандиозное путешествие нет финансов и времени, можно уехать в соседний город. Любая смена декораций благотворно влияет на интимную жизнь.
- Не боятся говорить о проблемах в отношениях и обсуждать претензии. Если замалчивать обиды, они не уйдут, а превратятся в гигантский снежный ком, который может похоронить ваш роман.
- Ставят сексуальную жизнь на одно из первых мест. Какой бы тяжелой не выдалась неделя, запланируйте вечер близости, он поможет расслабиться.
Нашли общее психологи и в тех парах, которые оказались на грани развода или годами жили как соседи. По мнению специалистов, главное, что объединяло такие семьи — погружение в быт и работу.
Часто в отношениях обязанности распределялись весьма однобоко: мужчина зарабатывал деньги, женщина вела домашнее хозяйство и занималась детьми. Их разговоры концентрировались вокруг дел, покупок и рутины. При этом отношения такие пары стремились не обсуждать, что приводило к еще большему отдалению.
Однако, когда супругам психотерапевты рекомендовали обниматься и целоваться по таймеру — не менее 8 раз в день, а раз в неделю отправляться на прогулку или в ресторан с запретом разговоров о быте, детях и делах, большинство пар через некоторое время отметили, что у них снова появилась чувственность и близость.