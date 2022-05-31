Почему мы ревнуем

Как писал Эрих Мария Ремарк, самые простые чувства — это и есть самые сильные чувства. И одно из них — ревность. Что заставляет нас съедать пачку шоколадного печенья, пока партнер не спешит возвращаться из бара с друзьями, шпионить в соцсетях и играть в «hot and cold» с поводом и без?

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Самый частый троп в современных сериалах — suspended sexual tension, когда герои то и дело сближаются, не могут быть вместе, но ревнуют друг друга. В таком случае, ревность показана как «законный» этап сближения, некий детектор лжи: люблю или нет? Но это далеко не обязательный пункт в чек-листе к отношениям (и чаще всего у сценаристов просто не хватило фантазии).

Ревность — сложное чувство, которое не только капает на отношения горячим воском, подогревая их, но и может оказаться обратной стороной токсичных и абьюзивных отношений без личных границ и взаимоуважения.

Поэтому не стоит романтизировать излишне то, что Шекспир однажды описал как «зеленоглазое чудовище». Сегодня мы поговорим о том, как использовать ревность, чтобы не обжечься.

Согласно эволюционной психологии, ревность объясняется как адаптивная реакция на угрозу. Мы боимся потерять что-то (признание, друга, возлюбленного) и вооружаемся каменным копьем. Однако если раньше эмоции высказывались напрямую, то сейчас мы ходим кругами и часто подавляем ревность. Мы говорим себе, что нет причин для беспокойства и мы не должны испытывать негативные эмоции, ведь в этом нет ничего правильного и это не вписывается в нашу визуальную карту красивой жизни.

Но вместо того, чтобы обвинять эволюцию в «пережитке», лучше подумать, почему наш мозг и тело вообще посылает нам сигнал: «Мне некомфортно, сделай что-то».

Иногда причиной становится неуверенность в себе, боязнь не выдержать бой с соперником или соперницей. Однако чаще — это неудачный опыт из прошлого, который мы боимся повторить (не так важно, чтобы он касался только нас или лишь сферы амуров). Во втором случае лучше послушать внутреннее чутье и проработать ревность до конца, завершив стресс-реакцию, иначе можно получить эмоциональную травму.

Как это сделать? Поговорить с партнером или провести параллели с прошлым опытом, но ни в коем случае не держать все в себе.

Нормально ли сходить с ума от ревности?

Конечно, у всего есть пределы: поджигать спорт-кар или вонзать нож кому-то в сердце — это явный повод сходить на терапию. Но ревность людей не с голливудских экранов гораздо проще. К тому же, она может оказаться полезнее, чем мы думали. Если ваши отношения изначально построены на доверии и у тебя нет проблем с самооценкой, ревность просто подскажет тебя, когда твое сердце захочет чуть больше внимания, и предотвратит ледниковый период между тобой и партнером.

Проанализируй, откуда идут «корни» этого чувства. Ревнуешь ли ты человека или нуждаешься во внимании? Тебе страшного потерять его или это «отголоски прошлого опыта»?

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