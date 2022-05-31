Жених запретил слабовидящей невесте надевать очки на свадьбу

Жених запретил слабовидящей невесте надеть очки на церемонию бракосочетания и был обруган в сети. Соответствующая публикация появилась на портале Reddit.

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23-летний виновник торжества рассказал, что его возлюбленная носила контактные линзы первые два года их отношений, однако в один момент ей пришлось отдать предпочтение очкам из-за проблем с глазами. По словам автора поста, ему больше нравится внешность девушки в линзах, поэтому он наделся, что на свадьбу она наденет именно их.

«Моя невеста всегда меняла очки на линзы во время важных мероприятий, потому что так она чувствует себя более уверенно. Однако неожиданно она заявила, что наденет очки на наш праздник. Я высказал свое мнение на этот счет и запретил ей поступать таким образом, тем самым сильно задев ее чувства», — пояснил мужчина и добавил, что после разговора невеста затаила на него обиду.

Герой материала решил попросить совета у других пользователей Reddit по поводу сложившейся ситуации. Юзеры, в свою очередь, раскритиковали поступок жениха, посчитав его просьбу оскорбительной. «Ты думаешь только о себе! Козел», «Слышать такое перед свадьбой — ужасно», «Я бы задумалась, нужен ли мне такой муж», «Ужасное поведение», — высказывались комментаторы.