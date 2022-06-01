Мужчина 7 лет прятал обручальное кольцо в электронной книге

Житель китайской провинции Сычуань сделал предложение возлюбленной с кольцом, которое семь лет прятал в ее электронной книге. Об этом сообщает Asia One.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина по фамилии Лю скрыл обручальное кольцо в устройстве Kindle, которое подарил своей возлюбленной семь лет назад, спустя месяц после начала их отношений. Тогда он еще не решил, когда сделает ей предложение, но точно знал, что однажды это произойдет. Все эти годы женщина не догадывалась, что кольцо было у нее под рукой.

Когда Лю рассказал про кольцо организатору свадьбы, тот предложил ему устроить сюрприз невесте. В день бракосочетания девушка увидела, что Лю держит ее Kindle. На глазах у собравшихся он снял с устройства защитную крышку и показал кольцо, которое было приклеено скотчем возле аккумулятора.

«Она часто пользовалась электронной книгой, поэтому кольцо всегда находилось рядом с ее пальцем»,

— заявил мужчина.

Романтический жест Лю растрогал родственников и друзей пары. «Когда я спросила его, не беспокоился ли он о том, что я потеряю Kindle, он ответил, что не беспокоился, — рассказала невеста. — Он думал о том, как многозначительно это будет выглядеть, если кольцо сохранится внутри устройства в течение многих лет».