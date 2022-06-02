Как определить готовность разведенного мужчины к новому браку

"Мужчины, готовые к семейным отношениям, есть. Они не пропадают с горизонта, их действия легко объяснимы. То есть он пропал на три дня, потому что оказался в больнице, но при этом позвонил или написал: "Я в больнице". А если он пропал на три дня, а потом сказал, что у него были дела, то этот мужчина не для серьезных отношений, он хочет еще поиграть", – пояснила Метелина.