Узнать все! 10 нескучных вопросов для первого свидания

Первое свидание может обернуться полным провалом (зато будет еще одна забавная история для друзей) или началом восхитительного романа. И в том, и в другом случае во время первой встречи двое стараются узнать друг друга получше: навострить ушки и слышать, о чем говорит собеседник.

Фото: Кадр из фильма "План Б" Кадр из фильма "План Б"

Правда, то ли от волнения, то ли чтобы заполнить неловкие паузы, некоторые склонны на свиданиях нести чепуху, которая вряд ли даст правильное представление о человеке. А значит, придется направить разговор в нужное русло и спрашивать потенциального избранника.

Важно задавать открытые вопросы, на которые не получится ответить односложно, тогда диалог будет живым и ненатянутым. А ответы расскажут о человека гораздо больше, чем он сам может предположить

Чем займешься на следующей неделе/в отпуске/ во время праздников? Этот вопрос заставит человека раскрыть свои рутины и планы, немного поделиться хобби. Слушайте внимательно: на что мужчина обращает внимание — может, он сосредоточен на работе или планирует уборку?

Ты больше общался с мамой или папой? А сейчас? Ответ предполагает достаточно подробный рассказ о семье. Вы узнаете, вырос ли он с обоими родителями, с кем был ближе, достаточно ли сепарирован от них сейчас (ведь анекдоты о злой свекрови — лишь отчасти шутка). Кроме того, вы поймете, какие традиции были в его семье и хочет ли он перенести их в свои отношения.

Ты жаворонок или сова? Если парень понравился, стоит узнать, не встает ли он с петухами, иначе вам долгие годы придется жить по чужому ритму или завтракать в одиночестве.