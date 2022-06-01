Узнать все! 10 нескучных вопросов для первого свидания

Первое свидание может обернуться полным провалом (зато будет еще одна забавная история для друзей) или началом восхитительного романа. И в том, и в другом случае во время первой встречи двое стараются узнать друг друга получше: навострить ушки и слышать, о чем говорит собеседник.
Правда, то ли от волнения, то ли чтобы заполнить неловкие паузы, некоторые склонны на свиданиях нести чепуху, которая вряд ли даст правильное представление о человеке. А значит, придется направить разговор в нужное русло и спрашивать потенциального избранника.
Важно задавать открытые вопросы, на которые не получится ответить односложно, тогда диалог будет живым и ненатянутым. А ответы расскажут о человека гораздо больше, чем он сам может предположить
Чем займешься на следующей неделе/в отпуске/ во время праздников? Этот вопрос заставит человека раскрыть свои рутины и планы, немного поделиться хобби. Слушайте внимательно: на что мужчина обращает внимание — может, он сосредоточен на работе или планирует уборку?
Ты больше общался с мамой или папой? А сейчас? Ответ предполагает достаточно подробный рассказ о семье. Вы узнаете, вырос ли он с обоими родителями, с кем был ближе, достаточно ли сепарирован от них сейчас (ведь анекдоты о злой свекрови — лишь отчасти шутка). Кроме того, вы поймете, какие традиции были в его семье и хочет ли он перенести их в свои отношения.
Ты жаворонок или сова? Если парень понравился, стоит узнать, не встает ли он с петухами, иначе вам долгие годы придется жить по чужому ритму или завтракать в одиночестве.
Кто-нибудь знает, что ты сейчас на свидании? Вы поймете степень его открытости с окружением. Кроме того, если парень давно хотел отношений, скорее всего, друзьям или семье о свидании он точно расскажет.