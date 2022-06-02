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2 часа назад

Названы регионы России с самыми сексуально бессильными мужчинами

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» назвали регионы России, в которых чаще всего проживают самые сексуально бессильные мужчины. Результаты соответствующей аналитики имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Названы регионы России с сексуально бессильными мужчинами
Фото: PexelsPexels

Специалисты проанализировали данные системы маркировки о продажах лекарственных средств с марта по май 2022 года и пришли к выводу, что от проблемы эректильной дисфункции чаще всего страдают жители Подмосковья — в этом регионе каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции.

Следом в их «антирейтинге» идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи. На четвертом и пятом местах расположились Краснодарский край (38 человек из тысячи) и Сахалинская область (36 человек из тысячи).

В то же время, как сообщают аналитики, реже всего проблема эректильной дисфункции встречается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Чечне всего двое из тысячи человек принимают медикаменты для повышения потенции, в Ингушетии и Дагестане — пять и семь жителей на тысячу человек. Также среди регионов, в которых проживают мужчины с самой сильной потенцией, оказались Республика Тыва (11 человек из тысячи) и Карачаево-Черкессия (12 человек из тысячи).

Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев назвал одну из самых распространенных причин мужского бесплодия и импотенции. По словам специалиста, причиной этих негативных изменений во всех системах организма являются избыточный вес.

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