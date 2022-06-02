Названы пять признаков проблем в интимной жизни пары

Эксперт по отношениям Трэйси Кокс назвала пять основных признаков, которые свидетельствуют о проблемах в интимной жизни пары. Ее слова передает издание Daily Mail.

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Специалист заявила, что большинство людей судят о качестве секса по регулярности сексуальных контактов, однако частота — лишь один из факторов, влияющих на удовлетворенность партнеров, и стоит обращать внимание и на другие признаки. Одним из таких тревожных сигналов Кокс назвала эгоизм во время близости. По ее словам, в сексе важно соблюдать баланс между тем, что каждый из партнеров отдает и что получает в ответ. И если одному из них кажется, что во время секса его желаниями пренебрегают, постепенно нарастает недовольство, которое перерастает в конфликты.

Стоит насторожиться и в том случае, если секс превратился в рутину. Эксперт отметила, что секс — это источник удовольствия, и он не должен становиться очередной «задачей в списке дел», при мысли о которой возникает чувство усталости. Обычно либидо падает из-за стресса, недостатка сна и предсказуемости сценария полового контакта, пояснила Кокс.

Еще одним признаком проблем в интимной сфере может быть то, что инициатором близости всегда выступает только один партнер.

«Если секс не начинается без вашего предложения, значит, партнер посылает вам четкий сигнал, что ему не очень нравится заниматься им с вами и он это делает только для того, чтобы доставить вам удовольствие», — подчеркнула специалист.

Среди других свидетельств проблем в интимной жизни Кокс выделила отсутствие разговоров с партнером о своих фантазиях и предпочтениях в постели, а также нежелание устраивать романтические вечера или секс-выходные, когда на повестке главным приоритетом будет только близость.