В Индии впервые девушка выйдет замуж за себя

24-летняя жительница Индии Кшама Бинду готовится к свадьбе с самой собой. Об этом сообщает издание Times of India.

Фото: freepik.com freepik.com

Торжество состоится 11 июня. Случай женитьбы на самой себе будет впервые зарегистрирован в южноазиатской республике.

"Я никогда не хотела заключать брак, но мечтала стать невестой. Поэтому я решила жениться на себе", — отметила девушка.

Она призналась, что ей будет очень приятно стать той, кто продемонстрирует другим женщинам пример любви к себе. Будущую свадьбу Кшама назвала актом принятия себя.

Индианка составила пять клятв, которые она произнесет в ходе торжества. Медовый месяц она планирует отметить на Гоа.