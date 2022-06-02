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2 часа назад

В Индии впервые девушка выйдет замуж за себя

Газета.Ruиещё 2

24-летняя жительница Индии Кшама Бинду готовится к свадьбе с самой собой. Об этом сообщает издание Times of India.

В Индии впервые девушка выйдет замуж за себя
Фото: freepik.comfreepik.com

Торжество состоится 11 июня. Случай женитьбы на самой себе будет впервые зарегистрирован в южноазиатской республике.

"Я никогда не хотела заключать брак, но мечтала стать невестой. Поэтому я решила жениться на себе", — отметила девушка.

Она призналась, что ей будет очень приятно стать той, кто продемонстрирует другим женщинам пример любви к себе. Будущую свадьбу Кшама назвала актом принятия себя.

Индианка составила пять клятв, которые она произнесет в ходе торжества. Медовый месяц она планирует отметить на Гоа.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit рассказала, как ее муж испортил свадьбу шуткой.

Любовь,
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