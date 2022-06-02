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25 минут назад

Женщина переплыла из Индии в Бангладеш ради любимого

Газета.Ru

22-летняя Кришна Мандал из Бангладеш переплыла через морскую границу с Индией, чтобы выйти замуж за своего возлюбленного Абхика Мандала. Об этом сообщает India Today.

Женщина переплыла из Индии в Бангладеш ради любимого
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С молодым человеком бенгалка познакомилась в интернете. У них сразу закрутился роман по переписке, однако встретиться они не могли, так как жили в разных странах, а у Кришны не было паспорта.

Именно по этой причине женщина решила пересечь границу нелегально. Сначала она прошла через лес, населенный бенгальскими тиграми, а затем плыла по реке в общей сложности около часа.

Абхик и Кришна сыграли традиционную индуистскую свадьбу в Калькутте, однако вскоре после нее невеста была арестована за незаконное пересечение границы.

Ранее в Индии мужчину, убившего свою жену при помощи кобры, приговорили к двум пожизненным срокам.

Любовь,
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