Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
58 минут назад

Коуч по отношениям рассказала о том, на что надо обратить внимание на первом свидании

Газета.Ru

Коуч по отношениям Джейми Бронштейн рассказала изданию The Sun о "красных флажках", на которые нужно обратить внимание при первом знакомстве с вероятным будущим романтическим партнером.

На что надо обратить внимание на первом свидании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бронштейн сообщила, что, в первую очередь, надо опираться на интуицию и всегда доверять своему чутью. Однако помимо этого она указала на несколько вещей, которые указывают на то, что свидание с человеком едва ли закончится счастливыми отношениями.

Она сказала, что одним из таких "красных флажков" является напыщенность и франтовство. "Если человек говорит, что у него есть "Феррари", а не просто "у меня есть машина", то это говорит о внутренней незащищенности", - предположила эксперт.

Она также сказала, что также ничего хорошего не говорит о человеке, если он в негативном контексте рассуждает о своих бывших отношениях, хамит официантам, не задает никаких вопросов, а также сидит в телефоне вместо того, чтобы разговаривать.

Ранее сообщалось о студентке, которая провалилась в люк на первом свидании на глазах у бойфренда.

Любовь,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители