На что надо обратить внимание на первом свидании

Коуч по отношениям Джейми Бронштейн рассказала изданию The Sun о "красных флажках", на которые нужно обратить внимание при первом знакомстве с вероятным будущим романтическим партнером.

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Бронштейн сообщила, что, в первую очередь, надо опираться на интуицию и всегда доверять своему чутью. Однако помимо этого она указала на несколько вещей, которые указывают на то, что свидание с человеком едва ли закончится счастливыми отношениями.

Она сказала, что одним из таких "красных флажков" является напыщенность и франтовство. "Если человек говорит, что у него есть "Феррари", а не просто "у меня есть машина", то это говорит о внутренней незащищенности", - предположила эксперт.

Она также сказала, что также ничего хорошего не говорит о человеке, если он в негативном контексте рассуждает о своих бывших отношениях, хамит официантам, не задает никаких вопросов, а также сидит в телефоне вместо того, чтобы разговаривать.