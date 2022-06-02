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2 часа назад

Семейный психолог назвала основные тактики манипуляторов в отношениях

Мослента

Одна из самых распространенных тактик, к которым прибегают манипуляторы, — это использование чувства вины. Об этом «Мосленте» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Психолог назвала основные тактики манипуляторов в отношениях
Фото: PexelsPexels

«Манипуляторы — неплохие психологи и всегда точно знают, на какую точку надавить, чтобы получить от вас желаемое против вашей воли»,

— объяснила она.

Чаще всего манипуляторы стараются выставить себя жертвой. Эта тактика, по словам специалиста, работает безотказно, особенно когда дело касается семейных или близкородственных отношений.

Еще одна из распространенных тактик — газлайтинг. Здесь манипуляторы отрицают совершенные действия и сказанные слова или, наоборот, приписывают себе не сделанное или не сказанное. Так они заставляют человека сомневаться в собственных умственных способностях и одновременно выставляют себя несчастным, обиженным и незаслуженно оскорбленным.

«Вывести человека из себя — это тоже манипуляционная тактика, при помощи которой можно умело контролировать эмоциональный комфорт жертвы. Манипулятор умело выстраивает ловушки: саркастичные замечания, обидные слова, которые вы воспринимаете как триггеры и выдаете ожидаемую реакцию»,

— указала психолог.

Целей у манипуляторов может быть несколько: получение желаемого, перекладывание ответственности или вины за происходящее в отношениях, получение каких-то дивидендов, попытка установить контроль над отношениями и партнером.

Романив предупреждает, что все эти способы не работают без нарушения личных границ и злоупотребления доверием. Поэтому с людьми, у которых все в порядке с личными границами, у манипуляторов длительные отношения обычно не складываются.

Любовь,Ольга Романив,
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