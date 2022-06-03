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3 часа назад

Муж и жена привели в дом любовницу и воспитывают детей вместе с ней

Lenta.ru

Супружеская пара из штата Орегон, США, привела в дом любовницу и не пожалела о своем решении. Историю публикует Daily Mirror.

Муж и жена привели в дом любовницу и воспитывают детей вместе с ней
Фото: Lenta.ruLenta.ru

39-летняя Алексис Каридео познакомилась с 32-летней Табатой Ховард в 2016 году в приложении для знакомств. Ее муж, 47-летний Брайан, не возражал: супруги были противниками моногамных отношений и с радостью приняли в семью третьего партнера. В итоге Ховард стала любовницей и для жены, и для мужа. Они по очереди устраивают свидания с ней, пока третий партнер присматривает за детьми. А вот тройное свидание для них редкость.

В сентябре 2018 года семья купила дом с тремя спальнями и переехала туда вместе с сыном Алексис и Брайана Эндрю, которому тогда было два года. В ноябре того же года Каридео забеременела дочкой Мишель. Спустя два года Табата тоже стала мамой — у нее на свет появилась девочка, которую она назвала Джойс. Все трое являются полноправными родителями и воспитывают детей вместе, утверждает Каридео. По ее словам, дочери пока не понимают их отношений из-за юного возраста. Что касается сына, то ему они уже пытались объяснить, что семьи бывают разными.

Любовь,Муж и жена,
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