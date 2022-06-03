Жених прикоснулся к шее невесты и остался холостым

В индийском штате Карнатака отменили свадьбу после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. Об этом сообщает News 18.

На свадьбу собрались 500 гостей. По местному обычаю, жених и невеста должны были обменяться гирляндами. Когда жених вешал гирлянду на шею женщины, она неожиданно отбросила ее и ушла из зала, где проходила церемония. По ее словам, жених прикоснулся к ее шее рукой.