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3 часа назад

Жених прикоснулся к шее невесты и остался холостым

Lenta.ru

В индийском штате Карнатака отменили свадьбу после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. Об этом сообщает News 18.

Жених прикоснулся к шее невесты и остался холостым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На свадьбу собрались 500 гостей. По местному обычаю, жених и невеста должны были обменяться гирляндами. Когда жених вешал гирлянду на шею женщины, она неожиданно отбросила ее и ушла из зала, где проходила церемония. По ее словам, жених прикоснулся к ее шее рукой.

Родственники жениха были оскорблены таким поведением и предпочли, чтобы он остался холостым. Это привело к ожесточенным спорам с обеих сторон. Для решения проблемы пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Сотрудники полиции попытались урезонить обе стороны, но семья жениха наотрез отказалась проводить свадьбу. Приготовленную для церемонии еду раздали местным школам.

Любовь,
18+
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