Женщина поймала жениха на измене по большому пальцу на фото

Тиктокерша рассказала, что сначала женщина заметила заказ своего молодого человека на завтрак в посте в социальной сети у другой пользовательницы. В кадр попал и большой палец ее возлюбленного. Джедда сказала, что сразу узнала большой палец на картинке и у нее возникли подозрения.

Затем, когда она разглядела еду, она уже была более уверена, поскольку это было то же самое, что он обычно заказывал на завтрак. Вооружившись достаточным количеством информации, она решила обсудить это со своим партнером и вскоре ушла от него, хотя он отрицал, что знает, о чем она говорит.