Синдром Адели: когда невзаимная любовь становится болезнью

Любовь была отнесена к психическим отклонениям, но разве может светлое чувство восприниматься недугом? Еще как — уверены специалисты. Например, любовная зависимость, которую называют синдромом Адели, может привести к настоящему безумию и разрушить жизнь.

История Адель

Видео дня

Так и случилось с девушкой, в честь которой был назван этот недуг. Адель Гюго — дочь знаменитого писателя, была богатой, красивой, отлично образованной, а еще очень ранимой. Недавно Адель и ее семья пережили трагедию: старшая дочь писателя Леопольдина погибла во время круиза.

Чтобы оправиться после смерти сестры, Адель решила пожить в Лондоне. К тому моменту она считалась завидной невестой и могла выбирать из претендентов на ее руку и сердце. Одним из ухажеров оказался офицер Альберт Пинсон, он добился расположения дочери Виктора Гюго, но быстро охладел к ней. Зато Адель пылала чувствами к молодому капитану. Близких она уверяла, что вот-вот станет миссис Пинсон.

Следом за возлюбленным Адель отправилась в Канаду, когда его направили служить. Девушка оплатила все карточные долги своего героя и рассказывала знакомым, что они с Альбертом любят друг друга, но свадьба откладывается из-за того, что семья офицера не хочет принять ее. В это время Альберт порядком устал от Адель, у него завязывались новые отношения, а любовь девушки лишь тяготила капитана.

Через два года Пинсона отправили в Индию, конечно, влюбленная последовала за ним. Там жизнь Адель окончательно превратилась в трагедию. Она перестала следить за собой, превратилась в городскую сумасшедшую, бродила по улицам, почти ничего не ела. Ее заботили лишь чувства к Альберту.

В 1875 году Адель вернулась во Францию, где ее встретил отец. Состояние женщины было столь плачевным, что оставшиеся годы жизни она провела в психиатрической клинике, до конца веря, что Альберт скоро приедет за ней.

Как развивается любовная зависимость?

Историю Адель Гюго заметили не только деятели искусства, но и психиатры. Теперь любовная зависимость, одержимость чувствами и объектом страсти называется в честь нее.

Пока специалисты не могут ответить на вопрос, почему невзаимная любовь может полностью завладеть жизнью человека. Они считают, что холодность родителей, низкая самооценка и предрасположенность к ментальным расстройствам могут стать благодатной почвой для романтической лихорадки.

В серьезных случаях помочь справиться с одержимостью могут только опытные психотерапевты: на поздних стадиях человек не может есть, забывает о гигиене — он полностью поглощен чувствами.

Но психологи считают, что любовную зависимость необходимо купировать сразу, как только вы поняли, что слишком много времени и мыслей уделяете тому, кто не заинтересован в отношениях.