Что будет, если вы откажетесь от секса на месяц

Последствия вас вряд ли обрадуют

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Насыщенная сексуальная жизнь необходима каждому, однако бывают моменты, когда партнер находится в недосягаемости или же вы просто решили сделать перерыв и отказаться от интимной близости. Сексологи предупреждают, что резкий отказ от секса, да еще и на долгий срок, может привести к неприятным последствиям для организма. Мы решили выяснить, каким именно.

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Депрессия и угнетенное состояние

Как известно, секс прекрасно справляется с тревогой, этот факт подтверждают многие психологи. Еще лучше, если у вас есть постоянный партнер, в этом случае у вас формируется и эмоциональная связь, что обеспечивает дополнительную моральную поддержку. Мужчинам же регулярный секс помогает снижать уровень агрессии, что немаловажно, если человеку трудно контролировать гнев. Резкий отказ от секса может стать причиной, по которой ваше напряжение и стресс перерастут в более серьезные состояния, например, бывают случаи, когда долгое отсутствие секса провоцировало депрессию. Конечно, за один месяц вы, возможно, и не впадете в это состояние, однако если у вас есть предпосылки для депрессивного состояния, стоит быть осторожным с резкими переменами в любых сферах жизни, чтобы они не стали триггером.

Гормональные нарушения

Резкое прекращение интимных контактов приводит к тому, что со временем нарушается гормональный баланс. Изменения могут быть как незначительными, так и довольно серьезными. Так, для женщин одной из проблем является акне, которым страдает каждая шестая женщина. Внезапный отказ от секса может спровоцировать обострение заболевания из-за изменения уровня гормонов. В результате появляется необходимость пролечить кожу и восстановить оптимальный уровень гормонов, в том числе и путем налаживания сексуальной жизни.

Снижение иммунитета