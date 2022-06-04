Как сохранить свободу в отношениях

Любовь – светлое чувство, которое должно дарить нам радость, счастье. Когда мы любим и любимы, мы ощущаем себя на вершине мира.

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Но порой мы становимся зависимыми от нашего партнёра. И возникает постоянное тревожное чувство, будто мы не можем обойтись без него ни дня.

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Это хорошо? Конечно, нет. Любить — не значит зависеть от другого человека, потому что зависимость по своему определению — это то, что сковывает нас, лишает свободы.

Любовь и эмоциональная зависимость

Есть тонкая грань, которая отделяет любовь от эмоциональной зависимости.

Любовь должна сделать нас свободными во многих отношениях: свободными быть собой, без предубеждений или чувства вины.

Когда связь с партнёром превращается в зависимость, в дело вступают механизмы, которые затемняют всё это и уводят нас всё дальше и дальше от радости полной свободы.

Зависимость от партнёра становится похожей на запирание себя в клетке из страха, тоски, печали.

То, что должно быть позитивным в отношениях, постепенно становится тем, что прежде всего подрывает нашу самооценку.

Даже не осознавая этого, мы не можем сделать и маленького шага без одобрения второй половины.

Сколько раз мы слышали, что, чтобы любить кого-то, мы должны сначала полюбить себя? Что ж, за этой фразой скрывается истина, которую мы должны запечатлеть в наших умах и сердцах.

Потому что любовь не равно ставить себя на второе место. А совсем наоборот.

Знать себя

Выход из клетки эмоциональной зависимости может быть болезненным, но не невозможным. Это требует больших усилий, и мы должны это хорошо осознавать.

Первый шаг –обратить свой взор на самих себя и снова научиться досконально познавать внутренний мир. Самопознание – это ключ к любви к самому себе и другим.

Преодолейте страх быть брошенным

Часто чувства, которые мы испытываем, настолько разрушительны, что заставляют нас трансформировать любовь и привязанность во что-то негативное, ужасное и удушающее.

Звучит парадоксально, но это случается гораздо чаще, чем мы думаем.

Так как первый шаг — это попытаться лучше узнать самого себя, научиться ценить себя такими, какие мы есть. То, это новообретённое знание приведёт нас ко второму шагу.

Это заставит нас понять, что, по всей вероятности, почти болезненная потребность иметь рядом с собой этого человека уходит своими корнями в наше прошлое.

Детство лежит в основе большинства наших «пробелов», и оно на нас влияет всю жизнь. И именно там, в этой первой фазе жизни, у нас развивается (у кого-то больше, у кого-то меньше) страх быть покинутым.

Мы чувствуем себя настолько хрупкими и незащищёнными, что делаем необходимым присутствие других любыми способами. Даже во вред себе.

Однако это не любовь. Не только не к себе, но часто даже и не к партнёру, которого мы воспринимаем скорее, как «палочку-выручалочку», чтобы не утонуть.

Стань своим лучшим другом

Познав себя лучше, обратив взор к своему сердцу, мы постепенно поймём, чего мы на самом деле стоим. Что нам не нужен кто-то ещё, чтобы сиять, и мы можем сделать это и в одиночку. Притом с таким «интенсивным светом», что он изумит нас самих.