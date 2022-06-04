На какую дату лучше запланировать свадьбу этим летом

Астропсихолог Тиана Атлас рассказала, в какой месяц лета лучше сыграть свадьбу. Все зависит от того, что вы хотите получить от брака, заявила специалист.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Браки, заключенные до 22 июня, будут стабильными. И такая свадьба безусловно принесет молодоженам хороший доход в будущем»,

– рассказала Тиана Атлас в интервью.

Если вы заключите брак с 23 июня по 17 июля, в отношениях будут преобладать дружба и взаимоуважение. Супруги будут много путешествовать вместе.

Про период с 18 июля по 11 августа эксперт сообщила следующее:

«Молодожены создадут поистине уютное семейное гнездышко и обязательно будут заботиться друг о друге. В таком браке очень быстро появится ребенок».