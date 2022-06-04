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59 минут назад

На какую дату лучше запланировать свадьбу этим летом

РИА "ФедералПресс"

Астропсихолог Тиана Атлас рассказала, в какой месяц лета лучше сыграть свадьбу. Все зависит от того, что вы хотите получить от брака, заявила специалист.

На какую дату лучше запланировать свадьбу этим летом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Браки, заключенные до 22 июня, будут стабильными. И такая свадьба безусловно принесет молодоженам хороший доход в будущем»,

– рассказала Тиана Атлас в интервью.

Если вы заключите брак с 23 июня по 17 июля, в отношениях будут преобладать дружба и взаимоуважение. Супруги будут много путешествовать вместе.

Про период с 18 июля по 11 августа эксперт сообщила следующее:

«Молодожены создадут поистине уютное семейное гнездышко и обязательно будут заботиться друг о друге. В таком браке очень быстро появится ребенок».

Заключившим брак с 12 июня по 31 августа уготовано проводить время больше на светских мероприятиях, нежели дома.

Любовь,
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