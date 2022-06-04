На какую дату лучше запланировать свадьбу этим летом

Астропсихолог Тиана Атлас рассказала, в какой месяц лета лучше сыграть свадьбу. Все зависит от того, что вы хотите получить от брака, заявила специалист.
«Браки, заключенные до 22 июня, будут стабильными. И такая свадьба безусловно принесет молодоженам хороший доход в будущем»,
– рассказала Тиана Атлас в интервью.
Если вы заключите брак с 23 июня по 17 июля, в отношениях будут преобладать дружба и взаимоуважение. Супруги будут много путешествовать вместе.
Про период с 18 июля по 11 августа эксперт сообщила следующее:
«Молодожены создадут поистине уютное семейное гнездышко и обязательно будут заботиться друг о друге. В таком браке очень быстро появится ребенок».
Заключившим брак с 12 июня по 31 августа уготовано проводить время больше на светских мероприятиях, нежели дома.