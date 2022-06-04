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1 час назад

Психолог рассказала, как распознать абьюзивные отношения

Говорит Москва

Явным маркером служит угнетённое эмоциональное состояние из-за общения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила психолог Наталья Федына. «Первый признак — это когда вам в отношениях некомфортно. Вы чувствуете, что нет пространства для ваших желаний, для вашего мнения. Когда вы чувствуете себя униженным. Самый хороший критерий — как я чувствую себя в этих отношениях, я постоянно испытываю ощущение, что я унижена, что я боюсь, что мне хочется уйти, спрятаться, что меня не принимают вообще в расчёт, мной пользуются. Это уже повод задуматься о том, что происходит в отношениях. Зачем они мне нужны такие? Это если нет прямого насилия физического, конечно». Абьюзивными называются те отношения, в которых один из партнёров нарушает личные границы другого, унижает его, а также допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.В январе этого года газета «Ведомости» сообщила о росте случаев домашнего насилия в стране на фоне пандемии коронавируса.

Психолог рассказала, как распознать абьюзивные отношения
Фото: Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт"Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт"
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