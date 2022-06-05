Топ-5 причин, почему мужчины бросают женщин

Нередко случается так, что отношениям, казалось бы, ничто не угрожает, но внезапно происходит что-то необъяснимое, и мужчина уходит. Эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина назвала пять причин, по которым мужчины бросают возлюбленных.

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Первое, что может подвести отношения к краху, — самооценка. Если женщина сама никак не может полюбить себя, то и мужчина начинает к ней охладевать. Некоторые признаки низкой самооценки: неумение говорить «нет», зависимость от мнения других, игнорирование своих желаний в угоду чужих.

Негативное мышление тоже играет немаловажную роль. Мысли об одиночестве способны только вызвать его. Чем сильнее женщина боится потерять своего мужчину и чем чаще об этом думает, тем больше он сам будет ощущать это на подсознательном уровне.

Банально, но и просто плохое отношение к мужчинам тоже становится частой причиной. Убежденная, что «все мужики козлы», женщина притянет к себе только таких мужчин, так и не встретив достойного избранника.

Самарина утверждает, что отношения — это гармоничный союз мужского и женского. Чересчур самостоятельные женщины, по ее мнению, нарушают этот баланс, забирая на себя мужские дела. С такими женщинами мужчинам становится неуютно.

Вечные жалобы смогут сломить даже «железного» партнера. Привычка постоянно страдать и жаловаться на жизнь нисколько не поможет укрепить отношения. Совсем наоборот, это просто сведет с ума мужчину. Это эмоционально трудно, поэтому лучшее, что может сделать ваш партнер, — это уйти, пишет WMJ.ru.