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19 минут назад

Исследование: успехи и неудачи в любви влияют на взгляды мужчин

Ferra.ru

Ученые рассказали, что популярность мужчины в романтических знакомствах может повлиять на его сексуальные отношения и даже на взгляды на социально-политические вопросы.

Успехи и неудачи в любви влияют на взгляды мужчин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 237 одиноких гетеросексуальных молодых людей. Сначала они оценили свой собственный уровень желанности в качестве романтического партнёра, а затем записали короткое видео о себе, в котором объяснили, почему они станут хорошим партнером. Участникам сказали, что это видео посмотрят пять девушек, которые дадут обратную связь. В ожидании видеоотзывов парни заполнили анкеты и просматривали страницу, на которой одна за другой медленно появлялись ссылки на ролики.

Однако на самом деле видеоотклики были предварительно записаны актёрами и актрисами. Участники получали отзывы случайным образом. Затем они снова заполнили анкеты, в которых указывали политические взгляды.

«Мы обнаружили, что непопулярные мужчины сообщили о меньшей поддержке идеи случайного секса, чем популярные»,

— рассказали ученые. Кроме того, такие участники меньше поддерживали увеличение минимальной заработной платы и широкий доступ к медицинскому обслуживанию.

Любовь,
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