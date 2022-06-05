Названы самые частые домашние обязанности мужчин

По результатам исследования выяснилось, что за десять лет мужчины стали чаще привлекаться к бытовым обязанностям. Так, чаще всего на регулярной основе мужчины занимаются закупкой продуктов и товаров для дома. Об этом заявили 72 процента респондентов. На втором месте по популярности с показателями в 67 процентов оказалось мытье посуды, на третьем — уборка жилья, которой занимается 60 процентов россиян. 58 процентов мужчин занимается приготовлением еды, 44 процента — стиркой, а 20 — глажкой.