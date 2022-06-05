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2 часа назад

Названы самые частые домашние обязанности мужчин

Мослентаиещё 1

Самые частые домашние обязанности мужчин назвали исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Для этого специалисты опросили 1600 совершеннолетних и экономически активных россиян.

Названы самые частые домашние обязанности мужчин
Фото: МослентаМослента

По результатам исследования выяснилось, что за десять лет мужчины стали чаще привлекаться к бытовым обязанностям. Так, чаще всего на регулярной основе мужчины занимаются закупкой продуктов и товаров для дома. Об этом заявили 72 процента респондентов. На втором месте по популярности с показателями в 67 процентов оказалось мытье посуды, на третьем — уборка жилья, которой занимается 60 процентов россиян. 58 процентов мужчин занимается приготовлением еды, 44 процента — стиркой, а 20 — глажкой.

При этом россияне больше всего не любят глажку и уборку. Так ответили 22 и 19 процентов участников исследования соответственно. Наиболее терпимыми они оказались по отношению к покупке продуктов и товаров для дома, а также к стирке. Данные домашние обязанности не любят 5 и 2 процента опрошенных граждан.

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