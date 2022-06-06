5 необычных игр, чтобы вернуть в постель страсть

Сексуальные игры помогают раскрепоститься, добавить огня в постель, лучше узнать желания своего партнера и, как следствие, наладить эмоциональную связь. Подробнее об играх, которые вы можете попробовать уже сегодня – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Красивая и безумная" Кадр из фильма "Красивая и безумная"

Шляпа

Каждый из партнеров пишет на стикерах свои фантазии: это может быть новая поза, необычное место или использование "игрушки". После стикеры нужно поместить в шляпу и перемешать, а затем вытянуть несколько карточек и воплотить фантазии в жизнь.

Эротический Твистер

Для этой игры понадобится обычный Твистер. Бросайте кубик и наступайте руками и ногами на нужное поле. Проигравший снимает один предмет одежды и так до тех пор, пока она не закончится.

Маскарад

Положите в ящик несколько предметов, намекающих на ту или иную профессию. Например, мел – учитель, таблетки – медсестра, наручники – полицейский. Важно, чтобы предметов хватило для обоих партнеров. Вытаскивайте по предмету и примеряйте на себя ту или иную роль. Острые ощущения гарантированы.

Таймер

Многие мужчины игнорируют прелюдия, стараясь как можно быстрее перейти к половому акту. Если вы регулярно сталкиваетесь с этой проблемой, предложите партнеру эту игру: засекайте таймер на 10-20 или больше минут и не заканчивайте прелюдия, пока не истечет время.

Как в первый раз