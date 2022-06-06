Что такое открытый брак, и нужен ли он вам

На западе об открытых отношениях говорят давно и много, в России же этот тип коммуникации между людьми пока распространен не так сильно. В частности, потому что он порицается консерваторами. Однако для некоторых пар именно такой тип отношений становится выходом в непростые периоды.
Подробнее об открытом браке и его разновидностях – в материале "Рамблера".
Открытый брак – это отношения, в которых партнеры не придерживаются моногамии. Иными словами, они договариваются о том, что могут иметь сексуальные связи на стороне, и обоих это устраивает. Существует несколько вариаций.
Например, в полиаморных отношениях человек находится в интимных отношениях более, чем с одним индивидом. При этом все осведомлены об этом и не возражают. Часто в таких отношениях находятся три человека, которые взаимодействуют друг с другом.
Полигамия подразумевает связь одного человека сразу с несколькими партнерами. Самый распространенный пример – многоженство в мусульманской культуре.
Свингерство также считается формой открытых взаимоотношений, в которых пары меняются партнерами для разнообразия сексуальной жизни.
Противники открытых браков считают, что это новомодное веяние, которое разрушает институт семьи. Однако термин "открытый брак" получил широкое распространение почти полвека назад в 1973 году, когда супруги О'Нилл написали книгу Open Marriage: A New Life Style for Couples, в которой объясняли преимущества такого стиля отношений.
Более того, считается, что у открытых отношений есть исторические аналоги – супружеские отношения европейских высших классов нередко подразумевали под собой открытые отношения.
Если ваше окружение весьма консервативно, очевидно, вы рискуете столкнуться с его непониманием.
Но в остальном, по мнению психологов, риски в таких отношениях ничем не отличаются от рисков, которые берет на себя человек, вступая в моногамные отношения.
Соглашаться на открытые отношения, чтобы не потерять партнера – плохая идея. Если вы чувствуете, что не готовы ни с кем делить возлюбленного, и присутствие третьего человека будет причинять вам боль, следует честно рассказать об этом. В противном случае, открытый брак может сильно ударить по эмоциональному состоянию.
Если вы сами инициируете открытый брак, попробуйте во всех деталях представить себя в нем. Часто речь идет не только о сексуальном взаимодействии, но и о совместном отпуске, досуге, знакомстве с друзьями.
Лучше всего – пообщаться с людьми, которые уже состоят в подобных отношениях и разузнать у них о нюансах и подводных камнях. Скорее всего они расскажут вам о вещах, которые вы даже не брали во внимание.