Что такое открытый брак, и нужен ли он вам

На западе об открытых отношениях говорят давно и много, в России же этот тип коммуникации между людьми пока распространен не так сильно. В частности, потому что он порицается консерваторами. Однако для некоторых пар именно такой тип отношений становится выходом в непростые периоды.

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Подробнее об открытом браке и его разновидностях – в материале "Рамблера".

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Что это такое

Открытый брак – это отношения, в которых партнеры не придерживаются моногамии. Иными словами, они договариваются о том, что могут иметь сексуальные связи на стороне, и обоих это устраивает. Существует несколько вариаций.

Например, в полиаморных отношениях человек находится в интимных отношениях более, чем с одним индивидом. При этом все осведомлены об этом и не возражают. Часто в таких отношениях находятся три человека, которые взаимодействуют друг с другом.

Полигамия подразумевает связь одного человека сразу с несколькими партнерами. Самый распространенный пример – многоженство в мусульманской культуре.

Свингерство также считается формой открытых взаимоотношений, в которых пары меняются партнерами для разнообразия сексуальной жизни.

История

Противники открытых браков считают, что это новомодное веяние, которое разрушает институт семьи. Однако термин "открытый брак" получил широкое распространение почти полвека назад в 1973 году, когда супруги О'Нилл написали книгу Open Marriage: A New Life Style for Couples, в которой объясняли преимущества такого стиля отношений.

Более того, считается, что у открытых отношений есть исторические аналоги – супружеские отношения европейских высших классов нередко подразумевали под собой открытые отношения.

Чем опасны такие отношения

Если ваше окружение весьма консервативно, очевидно, вы рискуете столкнуться с его непониманием.

Но в остальном, по мнению психологов, риски в таких отношениях ничем не отличаются от рисков, которые берет на себя человек, вступая в моногамные отношения.

Что следует знать перед тем, как вступить в открытый брак

Соглашаться на открытые отношения, чтобы не потерять партнера – плохая идея. Если вы чувствуете, что не готовы ни с кем делить возлюбленного, и присутствие третьего человека будет причинять вам боль, следует честно рассказать об этом. В противном случае, открытый брак может сильно ударить по эмоциональному состоянию.

Если вы сами инициируете открытый брак, попробуйте во всех деталях представить себя в нем. Часто речь идет не только о сексуальном взаимодействии, но и о совместном отпуске, досуге, знакомстве с друзьями.