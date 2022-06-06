Муж телеведущей Ольги Орловой выдал дочь замуж

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о недавней встрече с бывшей женой своего нового мужа Валерия. Заодно бывшая «блестящая» рассказала об отношениях со своей предшественницей. У Валерия есть взрослая дочь, родившаяся в предыдущем браке. А у Ольги – сын-подросток от первого мужа. Судя по всему, прошлое никак не омрачает семейную жизнь пары. По словам Орловой, она встретилась с экс-супругой Валерия на праздничном мероприятии и мило с ней поговорила. «Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!» - написала 44-летняя звезда в своем блоге. Напомним, что после развода Орлова в течение многих лет не выходила замуж. А теперь, как следует из ее слов, она наслаждается гармоничными отношениями. Ольга утверждает, что не дает поводов для ревности Валерия, да и в свойствах его личности не сомневается. «Мой муж адекватный и уверенный в себе и во мне человек», - заявила ранее она.