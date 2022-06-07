Сексолог дал совет пережившим супружескую измену людям

Совет людям, пережившим измену супруга, дал в разговоре с «Мослентой» психотерапевт, психиатр и сексолог Артем Толоконин. Эксперт рассказал, что адюльтер следует воспринять как сигнал к работе над отношениями.

Фото: Артем Толоконин Артем Толоконин

«Эксперты говорят, что встречали в своей практике множество пар, которые преодолевали измены и оставались вместе. Важным условием здесь является желание вернуть доверительные отношения и сохранить союз», — заявил Толоконин.

Изменщикам он порекомендовал не начинать постоянно «посыпать голову пеплом». Пережившим обман супругам в свою очередь не стоит постоянно напоминать неверному партнеру о его ошибке, отметил сексолог.

«Не исключено, что муж и жена просто не готовы к ответственности в браке или пытаются получить яркие эмоции. Как правило, самодостаточные и уверенные в себе люди не нуждаются в подобном поведении», — рассказал специалист.

Психолог отметил, что не всегда измену можно считать поводом для расставания. Предательство можно простить, если партнеры признают, что в отношениях есть проблема и начнут над ней работать.