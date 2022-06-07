Секс и любовь после шестидесяти: возможно ли это

У секса нет срока годности. И даже в шестьдесят или восемьдесят человек может зарегистрироваться в приложении для знакомств, сходить на свидание или в секс-шоп и разнообразить свою сексуальную жизнь. Мы выяснили, как это бывает и о чем необходимо помнить в таких ситуациях.

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Романтика и секс после шестидесяти

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Есть мнение, что страсть уходит из отношений людей в возрасте, и даже сказки с самого детства завещают долгую и счастливую жизнь «до самой старости». Но думать так ошибочно, и это подтверждает исследование, проведенное в Германии, где наличие половой жизни у людей от шестидесяти лет оказывается не менее активным, чем у молодежи.

Тема отношений и секса в пожилом возрасте табуирована в обществе в силу навязанных стереотипов и культуры, моделирующей определенные ценности и нормы. Произведения искусства зачастую не отражают любовную линию людей в возрасте, наоборот, им отводятся роли бабушек и дедушек. Из-за предрассудков социальной среды даже в 40 лет люди отказываются от своей потребности в отношениях и сексе из-за рождения внуков, выхода на пенсию или неуверенности в себе найти кого-то еще после потери спутника жизни. В России очень мало научных исследований на данную тему. Из них можно выделить исследование института РАНХиГС в 2017 году, которое показало, что примерно треть россиян продолжает вести половую жизнь в возрасте 65-69 лет. Личные отношения в пожилом возрасте крайне важны для психологического и физического здоровья.

Пенсионеры нуждаются в общении и близости, но с завершением карьеры, взрослением детей и возникающими трудностями образ жизни резко меняется, что может вызывать депрессию и ухудшать здоровье. В парах пожилые люди живут дольше и счастливее, ведь сохранить любовь возможно в любом возрасте, а наличие прикосновений, общения и половой активности оказывают положительное влияние на здоровье и душевное состояние. Важно не забывать о соблюдении необходимых мер предосторожности и рекомендациях врача.

Как знакомятся пенсионеры

На самом деле, существует огромное количество способов найти нового партнера. Но люди боятся сделать первый шаг. Самая распространенная причина, по которой пожилым людям тяжело найти партнера — это завышенные ожидания. Составляя анкету для сайта или заявку на телешоу, они составляют огромный список критериев, на основе которых они делают выбор. Но в итоге, многое не имеет значения.

Один из выпусков нового сезона «Сердца за любовь» на СТС Love был посвящен знакомству людей пенсионного возраста. Суть шоу заключается в том, что женщины борются за мужчин, принимая участие «аукционе». Каждый из них заранее оценивает себя в 100, 300 или 500 «сердец». Женщины смотрят мужчин за эти «сердечки», но их количество у каждой участницы ограничено — всего 1000. Если героиня выразила симпатию, и мужчина ее принял, образуется пара. Механика похожа на реальную жизнь — если будешь слишком долго сомневаться, кто тебе нужен, то в итоге сдашься и перестанешь искать. Часто, в начале шоу все участницы составляют список критериев, по которым будут выбирать для себя идеального партнера. Но практически всегда они останавливаются на тех, кто не совпадает с их ожиданиями даже на пятьдесят процентов.

В научной среде такой феномен называется «ошибкой планирования». Человек, составляя план действий, слишком надеется на то, у чего есть много вариантов исхода событий. В итоге происходят форс-мажоры, и результаты оказываются хуже некуда. Получается так, что во время шоу женщины отказываются от требований, которые озвучивают в начале. Вместо этого они начинают задавать мужчинам вопросы. В действительности не важно, какой будет ответ. Важно почувствовать человека, понять насколько потенциальный партнер эмоционально связан с участницей.

Интимные проблемы пожилых партнеров и как их решать

Многие люди с приходом старости чувствуют, что внутри остаются прежними, когда отражение в зеркале начинает неминуемо меняться. Отсюда сразу возникают стыд, страх несоответствия общепринятым идеалам красоты и боязнь одиночества. Конечно, испокон веков люди говорили «красота в глазах смотрящего», но, к сожалению, многим бывает трудно в это поверить.

Массовая культура лишь усугубляет ситуацию. А культ вечной молодости выставляет любые признаки старения как нечто постыдное и подталкивает женщин к постоянным пластическим операциям. Все это приводит к возникновению множества комплексов и утраты уверенности в себе и своем внешнем виде.

Когда дело касается физических возможностей, здесь подобные проблемы пугают в большей степени именно мужчин. Каждый третий представитель сильного пола после 40 лет сталкивается с проблемами с эрекцией. Чаще всего подобные трудности являются побочным симптомом различных возрастных заболеваний.

Ключевой рекомендацией врачей в таком случае является ведение здорового образа жизни. Однако, к сожалению, сам поход к врачу уже вызывает стресс у большинства мужчин, так как воспитание прививает мысли о том, что мужчина должен быть всегда «на коне», а жаловаться на здоровье «не мужественно». Подобное избегание медицинской помощи часто приводит к самостоятельному использованию препаратов для потенции, что может лишь ухудшить состояние здоровья. Хоть женщины в постменопаузе по большей части не испытывают проблем с достижением оргазма, многие сталкиваются с сухостью влагалища или даже зудом. В таком случае врачи также могут назначить лечение или посоветовать подходящие лубриканты. Во всех подобных случаях ключевым моментом является умение партнеров вести открытый диалог о своих интимных проблемах. К сожалению, проблемы секса в пожилом возрасте мало освещены в русскоязычном интернете, да и не все умеют им воспользоваться.

Также немалое внимание стоит уделять контрацепции, так как сейчас остро стоит проблема распространения заболеваний, передающихся половым путем (ЗПП), среди пожилых людей.