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1 час назад

Женщина вышла замуж за умершего возлюбленного

Lenta.ru

Жительница Великобритании рассказала, как вышла замуж за возлюбленного, который умер от тяжелой болезни. Об этом сообщает Metro.

Женщина вышла замуж за умершего возлюбленного
Фото: unsplashunsplash

В 2018 году Кейт (имя изменено) познакомилась через друзей с Марком Амосом, который был на два года младше нее. Спустя несколько месяцев молодой человек признался, что у него общий переменный иммунодефицит, который негативно сказывался на работе легких. Это не смутило Кейт, и через год они с Амосом стали парой.

Когда женщина отмечала 27-й день рождения, Амос сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Пара начала планировать свадьбу и обсуждать будущих детей. Вскоре Кейт родила дочь.

После рождения ребенка Амос заболел пневмонией. В больнице ему сообщили, что у него гранулематозно-лимфоцитарная интерстициальная болезнь легких. Британец испытывал трудности с дыханием из-за образовавшихся в легких рубцах, которые не позволяли им исправно функционировать. В конце концов медики предоставили ему портативный кислородный баллон и отпустили домой.

Однако состояние Амоса продолжило ухудшаться. Британец умер через несколько дней после того, как ему исполнилось 26, так и не дождавшись свадьбы.

Кейт решила, что это ее последний шанс все-таки выйти замуж за возлюбленного. Символическое бракосочетание проходило в присутствии священника, которого она пригласила на похороны. Женщина надела кольцо на палец себе, а затем умершему и пообещала вечно его любить

Ранее сообщалось, что вдове из Англии пришлось пойти в суд, чтобы отстоять право воспользоваться замороженной спермой покойного мужа для зачатия ребенка. Из-за ошибки в документах, допущенной 11 лет назад, клиника репродуктивного здоровья отказала ей в доступе к материалу.

Любовь,
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