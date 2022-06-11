5 правил тантрического массажа, который доставит ему удовольствие

Тантрический массаж – это возможность не только расслабиться вместе с партнером, но и достичь еще большей эмоциональной близости. Данный вид удовольствия призван очистить разум и подарить свободу телу. Если вы размышляли, как удивить своего партнера, тантрический массаж может быть очень кстати.

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Подробнее о том, как овладеть техникой – в материале "Рамблера".

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Спокойствие и отсутствие спешки

Убедитесь, что ничто не отвлечет вас друг от друга и у вас есть достаточно времени, чтобы побыть наедине. Отключите телефоны и любые источники назойливого звука, будьте уверены в том, что вам не помешают соседи или нежданные гости. И самое главное: не стройте планов после, вы не должны никуда спешить и размышлять в процессе массажа о посторонних вещах.

Атмосфера

Приятная, едва уловимая музыка, благовония, ароматические свечи, приглушенный свет – дайте волю фантазии и создайте максимально располагающую к отдыху атмосферу. Не стоит забывать и про внешний вид: можно отдать предпочтение удобному, но сексуальному белью или шелковому халату.

Подготовка и разминка

Пусть партнер ляжет на живот. Согрейте масло в руках, а затем, начиная с середины спины, промассируйте тело по направлению к конечностям. Важно также уделять внимание "незаметным" областям: подушечкам пальцев на ногах, между пальцами, тыльной стороне рук. На разминку стоит потратить хотя бы 30 минут.

Эрогенные зоны

Перейдите к эрогенным зона, но не касайтесь гениталий. Грудь, живот, внутренняя поверхность бедер, ключицы, шея, спина – наверняка вы знаете, какие точки особенно чувствительны у вашего партнера. Воспользуйтесь этим знанием и уделите им особенное внимание. Если вы не так давно вместе и только изучаете друг друга, в процессе можно спрашивать об ощущениях мужчины.

Кульминация

Используя масло, прикоснитесь одной рукой к сердцу партнера, а другой к гениталиям, как бы соединяя поток энергии между ними. Далее следует медленно промассировать интимную зону, обращая внимания на реакцию партнера.