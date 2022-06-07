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1 час назад

Глюкоза рассказала, как сохранить страсть в браке

Мира Маркина

Российская певица Наталья Ионова (Глюкоза) рассказала в интервью «Светской хронике» (Пятый канал) о том, зачем прошла курсы сексуального мастерства и как сохраняет страсть в браке.

Глюкоза рассказала, как сохранить страсть в браке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда поделилась, что время от времени устраивает супругу романтические сюрпризы и не против совместного просмотра фильма для взрослых. Певица рассказала, что ходила на курсы сексуального мастерства. После обучения, по словам Глюкозы, ее самооценка выросла.

«Девочки, честно говорю, самооценка, уверенность в себе, ну и вообще уверена, что партнер будет доволен! (Муж) оценил, конечно! Он единственный и оценил», — пошутила певица.

Певица считает, что для крепких отношений и сохранения страсти в паре нужно развиваться со своим партнером, путешествовать вместе и не забывать о романтических сюрпризах.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как вывести секс с партнером на новый уровень.

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