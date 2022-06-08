Синдром Питера Пена: если ваш мужчина отказывается взрослеть

Жить с вечным подростком порой невыносимо, а психологи считают, что помочь в такой ситуации крайне сложно. Говорят, первые сорок лет самые сложные в жизни мальчика, но, по статистике, далеко не все представители сильной половины человечества отказываются взрослеть. Более того, нежелание брать на себя ответственность и выходить из подросткового возраста даже имеет название у психотерапевтов. Людей с такими чертами и поведением относят к личностям с синдромом Питера Пэна.

Сказку о мальчике, который решил не становиться взрослым и жил на сказочном острове Неверлэнд, знают все. Кому-то она кажется зловещей, другим — трогательной, но специалисты считают, что перенос образа Питера в реальную жизнь может стать настоящей проблемой. Особенно, если синдромом взрослого ребенка страдает любимый мужчина (у женщин, кстати, эта особенность психики почти не встречается, по статистике психологов): рядом с ним сложно чувствовать себя равными партнерами, приходится быть строгой, направляющей мамой.

Видео дня

Как понять, что у избранника синдром Питера Пэна?

Обычно эти мужчины невероятно обаятельны, они могут поддержать любую тему разговора, а начало романа с ними похоже на захватывающее приключение. Вечные мальчики ненавидят скуку, поэтому и для той, которую выбрали на роль своей Венди устраивает потрясающие развлечения.

Взрослый ребенок не боится показаться странным: он позовет на свидание не в ресторан, а в парк аттракционов, предложит сбежать из города ночью, чтобы полюбоваться на звезды, а на день рождения подарит прыжок с парашютом на двоих. Эти яркие поступки, веселье и водоворот событий затягивают быстро, но вскоре начинаются трудности.

Питер Пэн бежит от ответственности, как от огня, поэтому и серьезные отношения для него — настоящий кошмар. Такие мужчины часто меняют избранниц, стараясь не привязываться по-настоящему ни к одной из них. Кроме того, обычно они выбирают спутниц значительно моложе, чтобы чувствовать себя комфортно.

Взрослые дети отказываются принимать реальность: им сложно смириться с тем, что проблемы надо решать. Яркий «красный флажок» такого мужчины — старательное избегание ответственности, любое решение он откладывает до последнего, надеясь, что все образуется без его участия или кто-то неожиданно придет на помощь.

Зато своим хобби Питер Пэн одержим: даже если в семейном бюджете зияет дыра, он, не задумываясь, потратит последнее на очередной гаджет или модель самолета.

Окружающие тоже не воспринимают этого мужчину по-настоящему взрослым, поэтому все вопросы и претензии предпочитают решать с его избранницей. Самому «мальчику» это, кстати, очень нравится: если что-то пойдет не так, он точно не будет виноват.

Почему он не хочет взрослеть?

Психологи считают, что синдром Питера Пэна всегда связан с детскими переживаниями, хотя причины у него могут быть разными. Иногда взрослыми детьми становятся наследники родителей, страдающих гиперопекой. Если чадо не слышало слова «нет», научиться уважать свои и чужие границы будет непросто.

Другая крайность — холодные родители и несчастливое детство: став самостоятельным, мужчина решает наверстать упущенное веселье, развлечения и балуют себя, как умеет.

Взрослый ребенок не понимает, что с отношением к жизни связаны его карьерные неудачи и финансовые проблемы. Потратив половину зарплаты на девайс в первый же день, он не соотнесет это с бесконечными долгами. А в возникающих неприятностях обвинит того, кто оказался рядом.

Неужели это безнадежно?

Психологи считают, что исправить ситуацию довольно сложно, но все же можно. Прежде всего, потребуется помощь окружения взрослого мальчика — его жены, родителей и друзей. Им нужно выучить жесткое и безапелляционное «нет». Несмотря на огромное желание, отказать в очередном долге, предоставить самому решить проблему с начальником, налоговой.

В начале это может вызвать жесткий протест у Питера Пэна, но со временем он начнет ценить чувство удовлетворения от завершенного дела и проекта, от исполнения обязательств. Мужчина научится испытывать гордость за себя и поймет, что «взрослый» не значит, скучный.