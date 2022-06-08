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29 минут назад

Сексолог назвал пять причин, из-за которых мужчины изменяют

Вечерняя Москва

Мужчина решается на измену не на пустом месте. В этом уверен сексолог Юрий Гальперин, который перечислил пять причин, подталкивающих супруга к адюльтеру.

Названы пять причин, из-за которых мужчины изменяют
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что 90 процентов мужчин, прежде чем решиться на поход налево, рассказывают своей половинке о том, что их не устраивает в отношениях. Неспособность женщины услышать партнера может заставить того отправиться на поиски счастья на стороне.

Еще одной причиной измены могут стать проблемы в интимных отношениях и нереализованность сексуальных желаний мужчины.

Третья причина похода налево — зашкаливающий уровень тестостерона. В этом случае мужчина пытается удовлетворить свои огромные сексуальные потребности.

Также на измену мужчину может подтолкнуть желание отомстить супруге. Такая мотивация обычно появляется, когда тот пытается отстоять свое право быть главой семьи, в чем ему отказывает жена, не считающаяся с его мнением.

Пятой причиной адюльтера является банальное желание новизны, заключил эксперт.

— Этот эффект новизны дает ему потрясающий всплеск эмоций. С женой, с которой он лет 20, он при всем желании воплотить это не сможет, — цитирует Гальперина Life.ru.

Любовь,Юрий Гальперин,
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